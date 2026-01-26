Saška Karan reže kao žiletom! Žestoko osudila Jovanu pevačicu zbog ponašanja: Ponizila je sebe, svoje roditelje i ceo ženski rod! (VIDEO)

Jovana Cvijanović, poznatija i kao Jovana pevačica, uselila se u ponedeljak u Belu kuću, a njen odnos sa Janjušem zaintrigirao je sve, pogotovo Sašku Karan, bivšu zadrugarku i pevačicu, koja nije štedela reči na njen račun u emisiji na RED-u!

Saška Karan, bivša učesnica rijalitija "Zadruga", nije štedela reči na njen račun, s obzirom na njeno ponašanje u rijalitiju i s obzirom na njen odnos sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Videla sam, baš sam gledala, hajde gledaću da budem što blaža...Ono što sam ja videla, što je Jovana prikazala i kako je sebe pokazala, kada sam gledala kako je sedela Janjušu na krevetu. On je sada tera, tera je, kaže joj: "mani se mene, nemam emocije prema tebi", ona i dalje sedi i dalje nešto hoće. Ja ne znam kako je nije sram! Ona je ponizila sebe, prvo sebe naravno, svoje roditelje, pa ceo ženski rod. Zamisli neko te pljuje, tera te od sebe, omalovažava i ona i dalje ide za njim, kao neka spodobica. Bože me sačuvaj! Janjušu svaka čast, eto - rekla je Saška.

- Ali on je nju pokušao čak i da otera, pa joj je onda rekao da ako hoće može da spava samo sa njom, šta joj je sve rekao - rekla je voditeljka.

- Ja bih mu odmah zalepila jednu vaspitnu, ali da ti dozvoliš da se neko tako ponaša prema tebi, ma ko to bio. To ne sme sebi žensko, a pogotovo mlada osoba, da dozvoli. Ona je htela da napravi neku priču sa njim, međutim, ta priča ne pije vodu jer on neće sa njom. Zašto?! Zato što ona nije prva liga i nije neko ko bi zaintrigirao ljude i napravio neku priču, da se zavrti. Devojka nema ništa! - rekla je Saška.

- Dubinu ima ja mislim...Nisam probao, neću da lajem, ali smo se čuli jedno vreme. Pevala je u Smederevu, trebala je da svrati na neku žurku, ali smo komunicirali prijateljski! Vidi mi se u očima da lažem - rekao je Lule.

- Ja mogu da mislim da sam kraljica, ali vidi, to prosto mora neko drugi da zapazi i da kaže, tipa: "ti si lepa" ili "nisi lepa", ne može, ona što je u svom mozgu zacrtala, a zacrtala je lovu. To su bile kr*s varijante. Ja Janjuša znam, Janjuš je jedan lik kog ja jako gotivim, ali na kraju i ima pravo što joj je sve tako u oči rekao. Lepo joj je rekao da je tako i tako, da nema emocije, pa je rekao: "bio sam još sa mnogo devojaka"...Sebe je samo još u mulj utisnula i u živo blato - rekla je Saška.

Autor: Nikola Žugić