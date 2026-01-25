AKTUELNO

Zadruga

Vreme je da pokažu svoje talente: Darko Tanasijević predstavio stručni žiri, ovih deset takmičara večeras se bori u plesu, pevanju i glumi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kreće šou!

Večeras se u Beloj kući održava audicija za "Talent show". Večeras se takmiči deset učesnika iz kuće odabranih, koji će se boriti u tri kategorije, a to su pevanje, igranje i gluma. 

Volela bih da nastaviš da piješ i da plešemo! Aneli ponosno stala uz Filipa, pa žestoko urnisala sve svoje bivše: Nijedan ne valja! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Voditelj Darko Tanasijević na samom početku noći prestavio ne stručni žuri koji je predvodio Bora Santana, a uz njega su bili Zorica Marković, Miki Dudić, Ilija Pečenica i Lepi Mića.

STANIJA KONAČNO OTKRILA DA LI JOJ JE ASMIN PLAĆAO DA SE NE SLIKA GOLA! Spomenula i spornih 20.000 evra: Partneri mi nisu plaćali...

Foto: TV Pink Printscreen

Ttakmičari koji se večeras bore su Marko Janjušević Janjuš, Maja Marinković, Asmin Durdžić, Aneli Ahmić, Luka Vujović, Sale Luks, Anita Stanojlović, Jovana Cvijanović, Uroš Stanić i Jovana Tomić Matora.

Nemoj više da si mi se obratila: Maja zapušila usta Vanji Prodanović i prekinula svaku komunikaciju s njom! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

