Vreme je da pokažu svoje talente: Darko Tanasijević predstavio stručni žiri, ovih deset takmičara večeras se bori u plesu, pevanju i glumi! (VIDEO)

Kreće šou!

Večeras se u Beloj kući održava audicija za "Talent show". Večeras se takmiči deset učesnika iz kuće odabranih, koji će se boriti u tri kategorije, a to su pevanje, igranje i gluma.

Voditelj Darko Tanasijević na samom početku noći prestavio ne stručni žuri koji je predvodio Bora Santana, a uz njega su bili Zorica Marković, Miki Dudić, Ilija Pečenica i Lepi Mića.

Ttakmičari koji se večeras bore su Marko Janjušević Janjuš, Maja Marinković, Asmin Durdžić, Aneli Ahmić, Luka Vujović, Sale Luks, Anita Stanojlović, Jovana Cvijanović, Uroš Stanić i Jovana Tomić Matora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić