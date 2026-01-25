Urnebesno! Janjuš izveo plesni performans "Labudovo jezero", istog momenta pobrao sve simpatije žirija (VIDEO)

Hit hitova!

Na samom početku audicije za "Talent show" nastupio je Marko Janjušević Janjuš.Janjuš se prestavio sa svojom izvedbom baleta "Labudovo jezero".

Nakon nastupa stručni žiri je dao svoj sud, a prva je reč dobila Zorica Marković.

- Kad se spremao meni su suze išle od smeha, samo tog labuda nekako da smiri. Milena se najviše fokusirala na labuda. Saškica je to videla i pre Milene u pušionici. Najviše mi se dopalo ono na jednoj nozi - rekla je Zorica.

- Ja mislim da bi mu i sam Konstantin pozavideo na ovoj izvedbi. To je Janjuš i on je autetnitičan sam po sebi. Pirueta je bila najjača - rekao je Ilija.

- Prijepolje je poznato po "Labodovom jezeru". Ja apelujem na Ministarstvo kulture da ga uzmu u obzir za pozorište - rekao je Mića.

- Ja sam oduševljen. Ne znam da li je ovo pripremao ranije, ali ovo je neviđeno. Holivud bi pozavideo - rekao je Miki.

Autor: A.Anđić