Urnebesno! Janjuš izveo plesni performans "Labudovo jezero", istog momenta pobrao sve simpatije žirija (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Na samom početku audicije za "Talent show" nastupio je Marko Janjušević Janjuš.Janjuš se prestavio sa svojom izvedbom baleta "Labudovo jezero".

Nakon nastupa stručni žiri je dao svoj sud, a prva je reč dobila Zorica Marković.

- Kad se spremao meni su suze išle od smeha, samo tog labuda nekako da smiri. Milena se najviše fokusirala na labuda. Saškica je to videla i pre Milene u pušionici. Najviše mi se dopalo ono na jednoj nozi - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja mislim da bi mu i sam Konstantin pozavideo na ovoj izvedbi. To je Janjuš i on je autetnitičan sam po sebi. Pirueta je bila najjača - rekao je Ilija.

- Prijepolje je poznato po "Labodovom jezeru". Ja apelujem na Ministarstvo kulture da ga uzmu u obzir za pozorište - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam oduševljen. Ne znam da li je ovo pripremao ranije, ali ovo je neviđeno. Holivud bi pozavideo - rekao je Miki.

Autor: A.Anđić

