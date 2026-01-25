Gori diskoteka!

Večeras se u Beloj kući održava audicija za "Talent show". Večeras se takmiči deset učesnika iz kuće odabranih, koji će se boriti u tri kategorije, a to su pevanje, igranje i gluma.

Naredni nastup bio je od Jovane Tomić Matore, a ona je za ples izabrala hit Teodore Džehverović "Kristijan Grej".

Ona je u crnim helankama i mini topu napravila haos, a igrala je kao da sutra ne postoji. Matora je usijala atmosferu u diskoteci i svi su skočili na noge, osim Anđela Rankovića, koji nije želeo da podrži bivšu prijateljicu koja dominitra uz njegove bivše devojke.

- Ovo sluša Kačavenda pre nego što izađe sa Anđelom na vince. Ovo je trebalo da mi bude glumački performans, ali pošto je podeljeno... Ovo je Kačavenda posvetila Anđelu - govorila je Matora.

- Savršeno, imaće najveću ocenu - rekla je Zorica.

- Matora ja sam raspamećen. Da li si ovo pripremala? Meni je drago da ti je ženska strana preovladala. Ti imaš potencijal za utorak devojku - govorio je Miki Dudić.

