Svima veselo, Anđelu preselo: Matora usijala kazino uz Džehvin hit, vrelim plesom uz pesmu Kristijan Grej opisala vruće poruke Milene i Rankovića! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Gori diskoteka!

Večeras se u Beloj kući održava audicija za "Talent show". Večeras se takmiči deset učesnika iz kuće odabranih, koji će se boriti u tri kategorije, a to su pevanje, igranje i gluma.

Naredni nastup bio je od Jovane Tomić Matore, a ona je za ples izabrala hit Teodore Džehverović "Kristijan Grej".

Foto: TV Pink Printscreen

Ona je u crnim helankama i mini topu napravila haos, a igrala je kao da sutra ne postoji. Matora je usijala atmosferu u diskoteci i svi su skočili na noge, osim Anđela Rankovića, koji nije želeo da podrži bivšu prijateljicu koja dominitra uz njegove bivše devojke.

- Ovo sluša Kačavenda pre nego što izađe sa Anđelom na vince. Ovo je trebalo da mi bude glumački performans, ali pošto je podeljeno... Ovo je Kačavenda posvetila Anđelu - govorila je Matora.

- Savršeno, imaće najveću ocenu - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Matora ja sam raspamećen. Da li si ovo pripremala? Meni je drago da ti je ženska strana preovladala. Ti imaš potencijal za utorak devojku - govorio je Miki Dudić.

Autor: A. Nikolić

