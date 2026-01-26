TOTALNO NEOČEKIVANO! Uroš u ulozi muškarca, svojim performansom raspametio celu diskoteku: Ovakvu podršku nikad nije doživeo (VIDEO)

Šok i neverica!
Naredni plesni perofrman izveo je Uroš Stanić uz pesmu "Gangam style". On je svojom energijom zapalio diskoteku, a ostali učesnici su mu pružali podršku neprestano.
Odmah nakon njegovog nastuma usledili su komentari žirija, ali je prvo Uroš prokomentarisao svoj nastup.
- Ovo nije moj fazon, ali eto. Ja imam malo žesne pokrete i hvala Bori što mi je malo pomagao - rekao je Uroš.
- On je pravi šoumen, da ovakvim putem ide svi bi ga voleli - rekao je Bora.
- Hvala Bogu da nema više ovog pe*erluka - rekao je Mića.
- Ja sam u šoku, nisam ovo očekivala - rekla je Zorica.
Autor: A.Anđić