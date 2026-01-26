AKTUELNO

Domaći

TOTALNO NEOČEKIVANO! Uroš u ulozi muškarca, svojim performansom raspametio celu diskoteku: Ovakvu podršku nikad nije doživeo (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok i neverica!

Naredni plesni perofrman izveo je Uroš Stanić uz pesmu "Gangam style". On je svojom energijom zapalio diskoteku, a ostali učesnici su mu pružali podršku neprestano.

Foto: TV Pink Printscreen

Odmah nakon njegovog nastuma usledili su komentari žirija, ali je prvo Uroš prokomentarisao svoj nastup.

- Ovo nije moj fazon, ali eto. Ja imam malo žesne pokrete i hvala Bori što mi je malo pomagao - rekao je Uroš.

- On je pravi šoumen, da ovakvim putem ide svi bi ga voleli - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hvala Bogu da nema više ovog pe*erluka - rekao je Mića.

- Ja sam u šoku, nisam ovo očekivala - rekla je Zorica.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

JURIO SAM SVEŠTENIKA PO CRKVI! Uroš Stanić šokirao svojim neznanjem molitve 'Oče naš', pa progovorio o svojim grehovima (VIDEO)

Zadruga

Stanija će dobiti ono što zaslužuje: Aneli priželjkuje spajanje Asmina i Maje! Dačo ispalio rafal istine, totalno raskirnkao njene simpatije prema Anđ

Domaći

NI VEŠTAČKA INTELIGENCIJA NIJE MOGLA DA GA NAPRAVI SREĆNIM KRAJ NJE! Hana unakazila Situ, progovorila o njenim VRADŽBINAMA, pa priznala da je imala An

Zadruga

Popuštaju im kočnice: Aneli i Asmin nikad bliži, ona mu prebacila muvanje sa Dušicom, pa zatražila samo JEDNO (VIDEO)

Domaći

SLEDI PAKLENA NEDELJA! Nakon veliki skandala Bebica i ONA završili u izolaciji: Ovu odluku niko nije očekivao! (VIDEO)

Zadruga

PAO POLJUBAC! Bora i Anasasija bacili sve karte na sto, pa priznali jedno drugom sve emocije, Sandra pala u drugi plan (VIDEO)