TOTALNO NEOČEKIVANO! Uroš u ulozi muškarca, svojim performansom raspametio celu diskoteku: Ovakvu podršku nikad nije doživeo (VIDEO)

Šok i neverica!

Naredni plesni perofrman izveo je Uroš Stanić uz pesmu "Gangam style". On je svojom energijom zapalio diskoteku, a ostali učesnici su mu pružali podršku neprestano.

Odmah nakon njegovog nastuma usledili su komentari žirija, ali je prvo Uroš prokomentarisao svoj nastup.

- Ovo nije moj fazon, ali eto. Ja imam malo žesne pokrete i hvala Bori što mi je malo pomagao - rekao je Uroš.

- On je pravi šoumen, da ovakvim putem ide svi bi ga voleli - rekao je Bora.

- Hvala Bogu da nema više ovog pe*erluka - rekao je Mića.

- Ja sam u šoku, nisam ovo očekivala - rekla je Zorica.

Autor: A.Anđić