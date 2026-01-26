Ovo joj nije pokazivao u stanu u Lincu: Aneli pala vilica do poda kad je videla skriveni talenat Asmina Durdžića, niko ovo nije očekivao! (VIDEO)

AKTUELNO

Večeras se u Beloj kući održava audicija za "Talent show". Večeras se takmiči deset učesnika iz kuće odabranih, koji će se boriti u tri kategorije, a to su pevanje, igranje i gluma. 

Vrelo, vrelije, Maja Marinković: Tresu se silikoni, a oko zadnjice lanci! Ljudi ne trepću dok se uvija, Alibabi ide voda niz usta! (VIDEO)

Na red je došao Asmin Durdžić koji je pokazao svoj talenat za brejk dens. On je najviše iznenadio Aneli Ahmić kojoj je vilica pala do poda kad je gledala kako se bacaka po bini.

- Ispoštovao je, trudi se. Treba da se pohvali jer mu ništa nije problem i sve radi za šou - rekao je Bora.

- Grofica večeras ima materijala, jedan zet je igrao balet, jedan brejk dens, a treći kolo. Mama, samo kači i stavljam srca - smejala se Aneli.

Janjušu pala vilica do poda: Vruće scene Jovane Cvijanović nikoga nisu ostavile ravnodušnim, ovo se ne viđa svaki dan (VIDEO)

- Oduševljena sam - rekla je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

