Stručni žiri doneo odluku: Napeta borba, evo ko je odneo pobedu u plesnom performansu! (VIDEO)

Žestoka borba!
Kad su završeni svi plesni performansi voditelj Darko Tanasijević tražio je žiriju da saopšti kako je glasao.
Ilija Pečenica
1 bod Anita
2 boda Sale Luks
3 boda Asmin
4 boda Janjuš
5 bodova Jovana
6 bodova Matora
7 bodova Luka
9 bodova Aneli
10 bodova Uroš
Miki Dudić:
1 bod Anita
2 boda Sale Luks
3 boda Asmin
4 boda Luka Vujović
5 bodova Jovan Cvijanović
6 bodova Janjuš
7 bodova Uroš Stanić
8 bodova Matora
9 bodova Maja Marinković
10 bodova Aneli Ahmić
Zorica Marković:
1 bod Anita
2 boda Jovana Cvijanović
3 boda Sale Luks
4 boda Janjuš
5 bodova Luka Vujović
6 bodova Matora
7 bodova Asmin
8 bodova Maja Marinković
9 bodova Aneli Ahmić
10 bodova Uroš Stanić
Lepi Mića:
1 bod Anita
2 boda Sale Luks
3 boda Asmin
4 boda Jovana
5 bodova Janjuš
6 bodova Luka Vujović
7 bodova Maja Marinković
8 bodova Matora
9 bodova Uroš Stanić
10 bodova Aneli Ahmić
Bora Santana:
1 bod Anita
2 boda Sale Luks
3 boda Asmin
4 boda Jovan Cvijanović
5 bodova Luka Vujović
6 bodova Matora
7 bodova Janjuš
8 bodova Maja Marinković
9 bodova Aneli Ahmić
10 bodova Uroš Stanić
Pobedu je odnela Aneli Ahmić.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić