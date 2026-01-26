AKTUELNO

Domaći

Stručni žiri doneo odluku: Napeta borba, evo ko je odneo pobedu u plesnom performansu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoka borba!

Kad su završeni svi plesni performansi voditelj Darko Tanasijević tražio je žiriju da saopšti kako je glasao.

Ilija Pečenica

1 bod Anita

2 boda Sale Luks

3 boda Asmin

4 boda Janjuš

5 bodova Jovana

6 bodova Matora

7 bodova Luka

9 bodova Aneli

10 bodova Uroš

Foto: TV Pink Printscreen

Miki Dudić:

1 bod Anita

2 boda Sale Luks

3 boda Asmin

4 boda Luka Vujović

5 bodova Jovan Cvijanović

6 bodova Janjuš

7 bodova Uroš Stanić

8 bodova Matora

9 bodova Maja Marinković

10 bodova Aneli Ahmić

Foto: TV Pink Printscreen

Zorica Marković:

1 bod Anita

2 boda Jovana Cvijanović

3 boda Sale Luks

4 boda Janjuš

5 bodova Luka Vujović

6 bodova Matora

7 bodova Asmin

8 bodova Maja Marinković

9 bodova Aneli Ahmić

10 bodova Uroš Stanić

Foto: TV Pink Printscreen

Lepi Mića:

1 bod Anita

2 boda Sale Luks

3 boda Asmin

4 boda Jovana

5 bodova Janjuš

6 bodova Luka Vujović

7 bodova Maja Marinković

8 bodova Matora

9 bodova Uroš Stanić

10 bodova Aneli Ahmić

Foto: TV Pink Printscreen

Bora Santana:

1 bod Anita

2 boda Sale Luks

3 boda Asmin

4 boda Jovan Cvijanović

5 bodova Luka Vujović

6 bodova Matora

7 bodova Janjuš

8 bodova Maja Marinković

9 bodova Aneli Ahmić

10 bodova Uroš Stanić

Pobedu je odnela Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

