Pamtiću te celog života! Aneli pomislila da joj je Janjuš posvetio ove stihove, pa je stigao hladan tuš: Ovo je sve za moju Draganu! (VIDEO)

U sklopu druge runde audicije za "Talent show" došlo je na red da se takmičari pokažu u pevanju. Marko Janjušević Janjuš izveo je pesmu od Halida Bešlića "Pamtiću te".
Aneli Ahmić mu je odmah uputila podršku, te je plesala u publici dok je on pevao. Međutim, u jednom delu pesme Janjuš je izgovorio ime Dragana za koju tvrdi da i dalje ima emocije prema njoj, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.
Ubrzo su usledili komentari žirija.
- Ovo je sve za moju Draganu - rekao je Janjuš.
- Jako sam vezan za ovu pesmu, ovo je pesma od mog venčanog kuma. On je bio okej - rekao je Mića.
- Ova današnja muzika je tragedija svih tragedija, zato smo i debili. Ovo sam pevao u čast Halida, jako volim njegove pesme - rekao je Janjuš.
- Odlično se snašao, super - rekao je Bora.
- Odličan izbor pesme, otpevao si to setno i imaš osećaj za muziku - rekao je Miki.
- Iznenađena sam, ovo mu bolje leži od Labudovog jezera. Svaka čast - rekla je Zorica.
Autor: A.Anđić