Ovo može samo Matora: Izdominirala uz hit Jelene Karleuše! Izbacila grudi, smislila koreografiju i sve ostavila u šoku! (VIDEO)

Još jedna njena dominacija na ovakvim takmičenjima!
Večeras se u Beloj kući održava audicija za "Talent show". Večeras se takmiči deset učesnika iz kuće odabranih, koji će se boriti u tri kategorije, a to su pevanje, igranje i gluma.
Na red je došao pevački performans Jovane Tomić Matore, a ona je odabrala pesmu Jelene Karleuše "Moj dragi". Ona je ponovo sve ostavila bez teksta, a pored toga što se potrudila da otpeva pesmu, ona se pobrinula i da ima ful koreografiju.
- Savršeno! Matora, zakucala si - rekla je Zorica.
- Kao i malopre izgrmela je i pokazal samopouzdanje. Scenski nastup fenomenalan i kao profi učešće da gledamo - dodao je Miki Dudić.
Autor: A. Nikolić