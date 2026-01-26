AKTUELNO

Domaći

Ovo može samo Matora: Izdominirala uz hit Jelene Karleuše! Izbacila grudi, smislila koreografiju i sve ostavila u šoku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Još jedna njena dominacija na ovakvim takmičenjima!

Večeras se u Beloj kući održava audicija za "Talent show". Večeras se takmiči deset učesnika iz kuće odabranih, koji će se boriti u tri kategorije, a to su pevanje, igranje i gluma. 

pročitajte još

Svima veselo, Anđelu preselo: Matora usijala kazino uz Džehvin hit, vrelim plesom uz pesmu Kristijan Grej opisala vruće poruke Milene i Rankovića! (VI

Na red je došao pevački performans Jovane Tomić Matore, a ona je odabrala pesmu Jelene Karleuše "Moj dragi". Ona je ponovo sve ostavila bez teksta, a pored toga što se potrudila da otpeva pesmu, ona se pobrinula i da ima ful koreografiju.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Foto: TV Pink Printscreen

- Savršeno! Matora, zakucala si - rekla je Zorica.

pročitajte još

Vrelo, vrelije, Maja Marinković: Tresu se silikoni, a oko zadnjice lanci! Ljudi ne trepću dok se uvija, Alibabi ide voda niz usta! (VIDEO)

- Kao i malopre izgrmela je i pokazal samopouzdanje. Scenski nastup fenomenalan i kao profi učešće da gledamo - dodao je Miki Dudić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

DOK TELA GORE, PA GORE DOLE! Lejdi Di IZDOMINIRALA na plesnom podijumu, muškarcima PALE vilice!(VIDEO)

Domaći

EKSPLOZIVAN NASTUP KAKO SAMO ONA UME! Indi napravila opštu HAVARIJU u Eliti, a ovaj njen veliki HIT su svi pevali u GLAS!

Domaći

REAKCIJA KOJU SU SVI ČEKALI! Pogledajte šta je Maja uradila kad je saznala da Janjuš ČEKA DETE sa Aneli! (VIDEO)

Zadruga

HIPNOTISAN NJENIM ATRIBUTIMA! Stanislav ne može da skine POGLED sa Majine ZAD*ICE, sav POCRVENEO, pa joj prišao i ZAPLESAO sa njom nikad VRELIJE! (VID

Domaći

CECA I ANASTASIJA IZDOMINIRALE NA CRVENOM TEPIHU! Došle u sličnim toaletama na premijeru filma ''Nedelja'', sve oči uprte u njih! (FOTO+VIDEO)

Domaći

SAMO TRAKE PREKO GRUDI! Marijana Mateus (54) izazovnija nego ikad: Na događaju se pojavio i legendarni Čola u OVOM IZDANJU, a tu je prvi muž Jelene Ka