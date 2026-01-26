AKTUELNO

Zadruga

Preokret! Pobrao sve simpatije nakon kiksa sa plesnim performansom: Sale Luks osvetalo svoj obraz ovim nastupom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opa!

Naredni takmičar koji je tokom audicije za "Talent šhow" pokazao svoje pevačko umeće bio je Sale Luks. Naime, on je izveo pesmu "Na morskom plavom žalu".

Ubrzo su usledili komentari žirija.

- Odličan je i vrlo interesantan - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bolje nego ono malopre. Ova pesma je obeležila taj film. Odlično - rekao je Mića.

- Sjajan si bio, verodostojno filmu. Meni je ovo mnogo bolje nego malopre - rekao je Miki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Igranje je olako shvatio, ali ovo je Sale i svaka mu čast na ovome - rekao je Bora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

