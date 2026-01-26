Nikad veće poniženje za Staniju! Alibaba odlepio na Majine glavne aktre: Bolje od originala! (VIDEO)

Šok i neverica!
Maja Marinković izazvala je šok u Eliti kada je krenula sa svojom izvedbom pesme "Glavni akteri" od Stanije Dobrojević.
Za vreme Asmin Durdžić Alibaba nije skidao pogled sa nje, te je uz tapšanje i osmeh ispratio ceo njen nastup, a OVDE pogledajte kako je sve izgledalo.
Zatim su usledili komentariji žirija.
- Ona ume i da peva, mada mi se čini da bolje repuje - rekla je Zorica.
- Fenomenalno i na nivou svetske zvezde- rekao je Miki.
- Scenski pokret i samouverenost je nešto na šta je ona navikla - rekao je Bora.
- Igranje i đuskanje su fantastični - rekao je Ilija.
- Mogli bi se! Bolja je bila nego original verzija. I Stanija grmi, ali ova je pregrmela - rekao je Alibaba.
Autor: A.Anđić