Nikad veće poniženje za Staniju! Alibaba odlepio na Majine glavne aktre: Bolje od originala! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen, Ustupljene fotografije ||

Šok i neverica!

Maja Marinković izazvala je šok u Eliti kada je krenula sa svojom izvedbom pesme "Glavni akteri" od Stanije Dobrojević.

Foto: TV Pink Printscreen

Za vreme Asmin Durdžić Alibaba nije skidao pogled sa nje, te je uz tapšanje i osmeh ispratio ceo njen nastup, a OVDE pogledajte kako je sve izgledalo.

Zatim su usledili komentariji žirija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona ume i da peva, mada mi se čini da bolje repuje - rekla je Zorica.

- Fenomenalno i na nivou svetske zvezde- rekao je Miki.

- Scenski pokret i samouverenost je nešto na šta je ona navikla - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Igranje i đuskanje su fantastični - rekao je Ilija.

- Mogli bi se! Bolja je bila nego original verzija. I Stanija grmi, ali ova je pregrmela - rekao je Alibaba.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

