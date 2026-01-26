Od nje se više očekivalo: Jovana pevačica propala kao žeton na pevačkom takmičenju! (VIDEO)

Težak sunovrat!

Večeras se u Beloj kući održava audicija za "Talent show". Večeras se takmiči deset učesnika iz kuće odabranih, koji će se boriti u tri kategorije, a to su pevanje, igranje i gluma.

Jovana Cvijanović odabrala je da nastupa uz pesmu "Minus i plus" grupe Magazin, ali po reakcijama takmičara reklo bi se da su od nje više očekivali od onoga što je pokazala.

- Ona devojka lepo peva, ali je mogla bolju u težu pesmu da se više pokaže. Ja nisam znala da ona ovako dobro peva, prvi put je slušam - rekla je Zorica.

- Jovana i ja se poznajemo i van rijalitija, sarađivali smo i mogla si da pokažeš šta znaš. Ti možeš više, možeš da pustiš i neki triler i vokalne sposobnosti. Mislim da je ovo bilo korektno - dodao je Miki.

- Ja sam zahtevao težu pesmu i da pesma bude dinamičnija, a ne da bira početničku pesmu. Ona je išla na siguricu, a zbog toga nije realno da ona peva ovako lagano pesmu, a drugi su pevali teže - dodao je Bora Santana.

Autor: A. Nikolić