AKTUELNO

Zadruga

Od nje se više očekivalo: Jovana pevačica propala kao žeton na pevačkom takmičenju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Težak sunovrat!

Večeras se u Beloj kući održava audicija za "Talent show". Večeras se takmiči deset učesnika iz kuće odabranih, koji će se boriti u tri kategorije, a to su pevanje, igranje i gluma. 

pročitajte još

Aneli ide u pevačke vode: Najavila prvu pesmu nakon Elite, a onda pravac turneja! (VIDEO)

Jovana Cvijanović odabrala je da nastupa uz pesmu "Minus i plus" grupe Magazin, ali po reakcijama takmičara reklo bi se da su od nje više očekivali od onoga što je pokazala.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona devojka lepo peva, ali je mogla bolju u težu pesmu da se više pokaže. Ja nisam znala da ona ovako dobro peva, prvi put je slušam - rekla je Zorica.

- Jovana i ja se poznajemo i van rijalitija, sarađivali smo i mogla si da pokažeš šta znaš. Ti možeš više, možeš da pustiš i neki triler i vokalne sposobnosti. Mislim da je ovo bilo korektno - dodao je Miki.

pročitajte još

Ovo joj nije pokazivao u stanu u Lincu: Aneli pala vilica do poda kad je videla skriveni talenat Asmina Durdžića, niko ovo nije očekivao! (VIDEO)

- Ja sam zahtevao težu pesmu i da pesma bude dinamičnija, a ne da bira početničku pesmu. Ona je išla na siguricu, a zbog toga nije realno da ona peva ovako lagano pesmu, a drugi su pevali teže - dodao je Bora Santana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Društvo

GDE SU BLOKADERI 10 DANA OD VIDOVDANA? Piper ih potkačio sa 6 OŠTRIH ARGUMENATA - prsli su kao balon!

Showbiz

KOSA MI OPADA KAO LUDA: Pevačica otkrila sa čime se suočava nakon teške bolesti! BIĆE DRUGAČIJE NEGO ŠTO SAM PLANIRALA

Domaći

JANJUŠ SE SLOMIO OD BOLA! Lio suze zbog pokojnog brata, prisetio se Mihailovog rođenja (VIDEO)

Domaći

Jecaji odzvanjaju Šimanovcima: Janjuš ne može da dođe sebi, plače kao kiša zbog pokojnog brata Mihaila (VIDEO)

Društvo

NAJLEPŠA JE, KAO I GRB! Srbija oduvala konkurenciju na prestižnom takmičenju

Zadruga

POVUKAO SE U SEBE: Janjuš rešio da se danas distancira od ostalih učesnika, Toša dao sve uz sebe da mu pruži podršku! (VIDEO)