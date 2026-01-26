AKTUELNO

Stanija na aparatima! Alibaba OVE stihove posvetio Maji Marinković, njena reakcije sve šokirala! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok i neverica!

Nakon Jovane Cvijanović nastupio je Asmin Durdžić sa pesmom "Lagala me jedna Maja", koju je očigledno posvetio Maji Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

Cela diskoteka se omah podigla na noge, a Maja je bila na visini svog zadatka, sa osmehom je slala podršku Asminu, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Zatim su usledili komentari žirija.

- Od mene će imati visoku ocenu, potudio se - rekao je Bora.

- Okej je. Pun energije, uvek nasmejan. Hrabrost je izaći prvi put i pevati - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ima petlju, trudio se i vežbao svaki dan - rekao je Ilija.

- Više od očekivanog, treba imati petlju za ovo - rekao je Mića.

- Svaka čast za trud! Ustala sam da mu dam podršku, ovo je bilo hit. Zanimljivo, svaka čast. Kome ne bi imponovalo? - rekla je Maja.

- Nije loše otpevao. Slagao je odmah da nije pevao, puvušio je on - rekla je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

