Tenzija na vrhuncu! Stručni žiri izglasao najbolji pevački nastup, evo kako su odlučili (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo su čekali!

Kada su završeni pevači nastupi voditelj Darko Tanasijević zatražio je od žirija da saopšti svoje glasove.

Bora Santana:

1 bod Jovana

2 boda Anita

3 boda

Foto: TV Pink Printscreen

4 boda Maja

5 bodova Janjuš

6 bodova Asmin

7 bodova Matora

8 bodova Aneli

9 bodova Sale Luks

10 bodova Uroš

Ilija Pečenica:

1 bod Jovana

2 boda Anita

3 boda Janjuš

4 boda Maja

Foto: TV Pink Printscreen

5 bodova Asmin

6 bodova Aneli

7 bodova Luka

8 bodova Matora

9 bodova Luks

10 bodova Uroš

Miki Dudić:

1 bod Jovana

2 boda Anita

3 boda Asmin

Foto: TV Pink Printscreen

4 boda Maja

5 bodova Matora

6 bodova Aneli

7 bodova Luka

8 bodova Janjuš

9 bodova Sale

10 bodova Uroš

Lepi Mića:

1 bod Jovana

2 boda Asminu

3 boda Anita

4 boda Maja

5 bodova Luka

6 bodova Janjuš

Foto: TV Pink Printscreen

7 bodova Uroš

8 bodova Sale

9 bodova Matora

10 bodova Aneli

Zorica Marković:

1 bod Jovana

2 boda Anita

3 boda Janjuš

4 boda Sale

5 bodova Maja

6 bodova Aneli

7 bodova Asmin

Foto: TV Pink Printscreen

8 bodova Luka

9 bodova Matora

10 bodova Uroš

Pobedu je odneo Uroš Stanić.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

