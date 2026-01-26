Tenzija na vrhuncu! Stručni žiri izglasao najbolji pevački nastup, evo kako su odlučili (VIDEO)

Ovo su čekali!
Kada su završeni pevači nastupi voditelj Darko Tanasijević zatražio je od žirija da saopšti svoje glasove.
Bora Santana:
1 bod Jovana
2 boda Anita
3 boda
4 boda Maja
5 bodova Janjuš
6 bodova Asmin
7 bodova Matora
8 bodova Aneli
9 bodova Sale Luks
10 bodova Uroš
Ilija Pečenica:
1 bod Jovana
2 boda Anita
3 boda Janjuš
4 boda Maja
5 bodova Asmin
6 bodova Aneli
7 bodova Luka
8 bodova Matora
9 bodova Luks
10 bodova Uroš
Miki Dudić:
1 bod Jovana
2 boda Anita
3 boda Asmin
4 boda Maja
5 bodova Matora
6 bodova Aneli
7 bodova Luka
8 bodova Janjuš
9 bodova Sale
10 bodova Uroš
Lepi Mića:
1 bod Jovana
2 boda Asminu
3 boda Anita
4 boda Maja
5 bodova Luka
6 bodova Janjuš
7 bodova Uroš
8 bodova Sale
9 bodova Matora
10 bodova Aneli
Zorica Marković:
1 bod Jovana
2 boda Anita
3 boda Janjuš
4 boda Sale
5 bodova Maja
6 bodova Aneli
7 bodova Asmin
8 bodova Luka
9 bodova Matora
10 bodova Uroš
Pobedu je odneo Uroš Stanić.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A.Anđić