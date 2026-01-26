Dočekala svojih pet minuta! Matora u epizodi Kačavendinog vreloh dopisivanja sa Anđelom: Svima suze krenule od smeha (VIDEO)

Hit!

Jovana Tomić Matora odlučila je da odglumi Milenu Kačavendu tokom dopisivanja sa Anđelom Rankovićem u Boki kotorskoj.

U prvoj sceni je odglumila kada je dobila intimne fotografije od Anđela, nakon čega je odlučila da dojavi Vanji Živić i da joj se pohvali.

Nakon završenog razgovora legla je kako bi napravila što vreliju fotku koju će poslati dečku. Zatim je izmitirala razgovor sa Sinom.

Sledeća scena je bila par meseci kasnije kada je došlo do obračuna između Milene i Anđela: "Šta je bilo pi*ko, mene da je*eš u ana*e?!" .

Usledili su komentari, a prva je reč dobila Milena:

- Matora je pokidala - rekla je Kačavenda.

- Pokidala si, skinula si je skroz - rekao je Ilija.

- Matora je izimitirala Milenu baš onako kako se ona ponaša - rekao je Mića.

- Pokidala si. Ona je prirodno odradila Milenu - rekao je Miki.

- Ovo je fantastično, svaka ti čast - rekla je Zorica.

- Savršeno je odglumila Milenu, kao da je bila tu i gledala šta je Milena radila - rekao je Anđelo.

Autor: A.Anđić