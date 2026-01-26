AKTUELNO

Dominacija Saleta Luksa: Glumom oduševio sve, od žirija dobio samo pohvale! (VIDEO)

Večeras se u Beloj kući održava audicija za "Talent show". Večeras se takmiči deset učesnika iz kuće odabranih, koji će se boriti u tri kategorije, a to su pevanje, igranje i gluma. 

Došao je trenutak da i Sale Luks pokaže šta je spremio za treći deo, glumači, a pojedini cimeri su mu pomogli u tome. Oni su glumi deo iz filma "Munje".

Foto: TV Pink Printscreen

- Slabo sam pratio domaće filmove, ali je ovo kultno - rekao je Bora.

- Uživeo se u ulogu i dobro su izveli. On je to na svoj način i to je za pohvalu. Super je bilo - dodao je Miki.

- Najbolje do sad, bolje od plesa i pevanja - poručila je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

