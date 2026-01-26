Popadali od smeha: Aneli na urnebesan način dočarala Lepog Miću, pokazala svoje glumačke sposobnosti! (VIDEO)

Hit hitova!
Aneli Ahmić oprobala se i u glumi. Tokom svog nastupa odlučila je da odglumi Lepog Miću tokom tri različita stanja.
U prvoj sceni odglumila ga je dok jede i dok se nervira,a zatim dok pere zube. Sledeća scena je bila nervno rastrojstvo Lepog Miće dok proziva sve cimere.
Odmah su usledili i komentari.
- Ako ja ovako izgledam onda sam užasan. Maksimalno se potrudila. Ja sam neko ko se na milion načina može imitirati i meni je to kompliment - rekao je Mića.
- Skinula je Lepog Miću i meni je ovo stvarno bilo smešno - rekao je Ilija.
- Njega nije lako skinuti, ali tebi svaka čast - rekla je Zorica.
Autor: A.Anđić