Popadali od smeha: Aneli na urnebesan način dočarala Lepog Miću, pokazala svoje glumačke sposobnosti! (VIDEO)

Aneli Ahmić oprobala se i u glumi. Tokom svog nastupa odlučila je da odglumi Lepog Miću tokom tri različita stanja.

U prvoj sceni odglumila ga je dok jede i dok se nervira,a zatim dok pere zube. Sledeća scena je bila nervno rastrojstvo Lepog Miće dok proziva sve cimere.

Odmah su usledili i komentari.

- Ako ja ovako izgledam onda sam užasan. Maksimalno se potrudila. Ja sam neko ko se na milion načina može imitirati i meni je to kompliment - rekao je Mića.

- Skinula je Lepog Miću i meni je ovo stvarno bilo smešno - rekao je Ilija.

- Njega nije lako skinuti, ali tebi svaka čast - rekla je Zorica.

