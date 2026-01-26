AKTUELNO

Domaći

URNEBESNO: Maja u originalu skinula Zoricu Marković, smeh do suza! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pokidala!

Večeras se u Beloj kući održava audicija za "Talent show". Večeras se takmiči deset učesnika iz kuće odabranih, koji će se boriti u tri kategorije, a to su pevanje, igranje i gluma. 

pročitajte još

Popadali od smeha: Aneli na urnebesan način dočarala Lepog Miću, pokazala svoje glumačke sposobnosti! (VIDEO)

Maja Marinković izabrala je da glumi Zoricu Marković, a njen performans oduševio je i nasmejao sve.

Foto: TV Pink Printscreen

- Majo, svaka čast. Od svega tebi sam se najviše nasmejao - rekao je Miki.

pročitajte još

Jedva dočekali njen debakl: Takmičari pokazali sujetu, uživaju dok Anita muči muku na bini! (VIDEO)

- Šta reći? Original! Ja sam se smejala sama sebi, skinula si sve što je bitno - dodala je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

MALO KO BI JE DANAS PREPOZNAO! Pinkova zvezdica izrasla u PRAVU LEPOTICU i ODUŠEVILA SVE! Isplivao snimak kako je pokidala HIT Dare Bubamare! SVI U TR

Zadruga

URNEBESNO! Uroš Stanić pustio glas, Asminova reakcija će vas nasmejati do SUZA! (VIDEO)

Zadruga

Urnebesno: Hit snimak Miksi i Janjuša! Ona s bananom u ruci uspela da ga dovede do suza, smeh odzvanja Elitom! (VIDEO)

Zadruga

Aneli upisala Alibabinu školu nemačkog: Smeh do suza u izolaciji (VIDEO)

Zadruga

Veče smeha u Eliti: Maja, Filip, Terza i Janjuš se zabavili kao nikad do sad, smeh do suza! (VIDEO)

Zadruga

Izgledala je vrhunski: Šok u programu! Kačavenda pokazala koliko nema sujete, pa nahvalila Zoricu Marković! (VIDEO)