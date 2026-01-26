URNEBESNO: Maja u originalu skinula Zoricu Marković, smeh do suza! (VIDEO)

Pokidala!

Večeras se u Beloj kući održava audicija za "Talent show". Večeras se takmiči deset učesnika iz kuće odabranih, koji će se boriti u tri kategorije, a to su pevanje, igranje i gluma.

Maja Marinković izabrala je da glumi Zoricu Marković, a njen performans oduševio je i nasmejao sve.

- Majo, svaka čast. Od svega tebi sam se najviše nasmejao - rekao je Miki.

- Šta reći? Original! Ja sam se smejala sama sebi, skinula si sve što je bitno - dodala je Zorica.

Autor: A. Nikolić