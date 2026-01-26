Krompir u kaputu i lemurijada: Alibaba jedva dočekao da ismeva Filipa Cara, poslao mu šok poruku! (VIDEO)

Hit!

Večeras se u Beloj kući održava audicija za "Talent show". Večeras se takmiči deset učesnika iz kuće odabranih, koji će se boriti u tri kategorije, a to su pevanje, igranje i gluma.

Asmin Durdžić večeras je odlučio da glumi Filipa Cara.

- Ja sam Filip Car, poznatiji kao "krompir u kaputu". Gde si, Janjuše? Gde si, lemurice? - govorio je Asmin.

- Gde si, ljubavi? Kad tebe vidim najbolje na svetu - dodala je Maja.

Njemu nakon toga pomogla Aleksandra Jakšić, koja glumila Maju, a oni su pokazali jednu klasičnu svađu bivšeg para.

- Zbog čega štikle? - pitao je Darko.

- Proziva me, a ovako će da izgleda kad ga vidim, suknjica i štikle - rekao je Asmin.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić