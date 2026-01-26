Karambol u najavi! Anita razvezala jezik i u paketu unakazila Maju i Aneli: Iste su, nemaju obraz i dostojanstvo! (VIDEO)

Promenila ploču i o Đukiću, ovako ga do sad nikad nije napljuvala!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Aniotm Stanojlović u "Šiša baru", a na samom početku otkrila je zašto je napravila haos Luki Vujoviću i zabranila mu da komunicira sa Majom Marinković.

- Ona je šetala gola po odabranima, gledala sam sve vreme i šišao je Uroša, a sad ide priča po pušionici kako je sve vreme gledala. Ja nikad ne bih dozvolila da šetam gola pored nekog para i to mi se uopšte ne sviđa. Ja kad sam besna kažem i šta mislim i šta ne, videla sam je jednom kako se kvarno smeje dok smo se Luka i ja svađali. Što se tiče Luke nisam videla ni u jednom trenutku, ali pošto priča ide bolja da sprečim - govorila je Anita

- Idu priče da si izgorela zbog količine poklona koju su dobili Aneli i Anđelo i Asmin i Maja? - pitao je Darko.

- Nema logike. Luka i ja smo tad raskinuli, nisam bila tu i nisam videla poklone, nego je Anđelo ušao u odabrane i probudio jer je vikao da im je stiglo. Ja sam se okrenula na drugu stranu da ne gledam kako ne bi bilo da sam ljubomorna. Ja sam rekla da mi je drago da su Asmin i Maja dobili onoliko poklona jer je Aneli mnogo ljubomorna na Maju. One pokazuju da su iste, da mogu da pređu preko svega. Ona nemaju obraz i dostojanstvo. Maja ima devet tužba od Aneli, to je katastrofa - rekla je ona.

- Kako se Luka ponaša i da li ti smeta kad te nije branio u verbalnim raspravama sa Aneli? - pitao je Darko.

- Nisam videla da je gledam, njegovi komentari mi se ne sviđaju. Ja sam odbranu očekivala jer to nisu bile male reči. Ja ću da poverujem da on nije hteo zbog mene - rekla je Anita.

- Shvatila si kao provokaciju jer te Filip navodi na negativnim anketama? - pitao je voditelj.

- Da, jer ima potrebu da me navodi sad kad sam u odnosu sa njegovim bivšim prijateljem. On iz poštovanja prema Luki i meni to ne treba da spominje. Kad smo se već svi izdali, bar sad neka ima neko poštovanje. Pao mi je u očima. Filip napolju mi je bio zanimljiv, harizmatičan, znao je da me nasmeje. Mi smo dosta vremena proveli zajedno, videli smo se više puta i opet je počeo da me ponižava, a kad mu je odgovaralo to nije bila klasična kombinacija. Ja ne želim da produbljujem temu jer sam u vezi. Njegovim postupcima mi pada u očima, svoju muškost dokazuje jer će biti sa devojkama, a neće da ih prizna za devojke - govorila je Anita.

Autor: A. Nikolić