Ljubomorna je, puni joj glavu: Alibaba otkrio da mu Aneli mrsi konce sa Majom, priznao koliko je lud za crnom mambom! (VIDEO)

Opčinila ga je!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Asminom Durdžićem, a on je prvo govorio o problemima koje je prethodnih dana imao sa Majom Marinković.

- Ona je mene provocirala, skinula se gola i dobacuje da se skinula u tangice. Meni to ne smeta, ja to voli, a nisam je pogledao jer znam šta radi. Uroša je stavila pored mene u krevet da mi dobacuje. Ona je spinovala priču da sam poludeo zbog tangica, a onda mi se izvinila kako je reagovala jer kaže da je bila u PMS-u - rekao je Asmin.

- Rekao si da ti je dosta da slušaš njena lažna izlaganja. Da li ona oseća nešto drugačije? - pitao je voditelj.

- Ne mislim to, ali kad ja nu ignorišem ona prva pecka, a za stolom okrene priču. Prvi put sam upoznao devojku koja me izluđuje i sve mi živo kontrira. Ja njoj ako kažem levo, ona ode desno. Sa Majom ništa ne radim planski, sve radim kako osećam. Ona kad bi htela da uđe u ljubavni odnos, ne bih mogao dok se ona ne očisti. Nemam kompleks od lemura, ali sa Filipom je ovo bilo pre dve nedelje. Sve bi to bilo fejk. Ne mogu da budem sa jednom devojkom, a onda za tri nedelje sa drugom. Aneli pravi ljubomorna scene, puni Maji glavu - dodao je Durdžić.

Autor: A. Nikolić