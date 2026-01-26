Saopštena važna informacija: Nakon napete borbe on zauvek napušta Elitu! (VIDEO)

Publika donela odluku!

Voditelj Darko Tanasijević došao je po nominovane takmičare u sobu za izolaciju, a večeras se za opstanak bore Nenad Macanović Bebica, Danilo Dača Virijević, Teodora Delić i Jovan Rajić.

Kao i svake nedelje ugroženi takmičari su prvo igrali igrlicu za dupliranje glasova, a tu je pobednu odnela Teodora.

Nakon što su duplirani glasovi, voditelj Darko Tanasijević saopštio je da najmanje glasova ima Jovan i da on večeras napušta najgledaniji rijaliti u regionu.

Autor: A. Nikolić