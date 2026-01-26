AKTUELNO

Nisam verovao da će se zaljubiti: Jovan priznao istinu o vezi sa Milosavom, evo zbog čega se poigravao sa njom (VIDEO)

Progovorio!

Dušica Jakovljević ugostila je u studiju Jovana Rajića koji je večeras zauvek napustio Belu kuću. On je na samom kraju progovorio o odnosu sa Milosavom Pravilović.

- Ja sam krenuo kroz sprdnju id ruženje, nisam verovao da će ona da se zaljubi. Sumnja je postojala, ali poslednji mesec sam video da je iskrena. Ona je meni rekla da budem tu, da pravimo klipove da se ne svađa. Možda me to i koštalo boljeg plasmana. Ja sam hteo ozbiljnu vezu, ove devojke su katastrofa. Ja sam ušao polupan tu. Prva dva meseca nisam mogao da se sastavim i ja sam hteo da mi kroz nju uđe kiseonik u mozak. Ne znam šta da sam joj rekao da uradi ona bi uradila - rekao je Jovan.

