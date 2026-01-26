NOĆ PUNA OSMEHA, A ONDA I SUZA! Učesnici pokazali talente za glumu, pevanje i ples, oni su proglašeni za najbolje PERFORMERE, a onda je ovaj učesnik zauvek napustio Elitu!

Bilo je veoma zabavno i uzbudljivo.

Sinoć se u Beloj kući održala audicija za "Talent show". Takmičilo se deset učesnika iz kuće odabranih, koji su se borili u tri kategorije, a to su pevanje, igranje i gluma.

Voditelj Darko Tanasijević na samom početku noći prestavio je stručni žuri koji je predvodio Bora Santana, a uz njega su bili Zorica Marković, Miki Dudić, Ilija Pečenica i Lepi Mića.

Takmičari koji su se sinoć takmičili bili su Marko Janjušević Janjuš, Maja Marinković, Asmin Durdžić, Aneli Ahmić, Luka Vujović, Sale Luks, Anita Stanojlović, Jovana Cvijanović, Uroš Stanić i Jovana Tomić Matora.

Na samom početku audicije za "Talent show" nastupio je Marko Janjušević Janjuš.Janjuš se prestavio sa svojom izvedbom baleta "Labudovo jezero".

Naredni nastup bio je od Jovane Tomić Matore, a ona je za ples izabrala hit Teodore Džehverović "Kristijan Grej".

Naredni takmičar koji se predstavio sa svojom plesom izvedbom bio je Sale Luks koji je usijao celu diskoteku, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Na red je došla Aneli Ahmić, koja se u plesnom delu predstavila uz numeru Šakire "Whenever, Wherever".

Naredni plesni perofrman izveo je Uroš Stanić uz pesmu "Gangam style". On je svojom energijom zapalio diskoteku, a ostali učesnici su mu pružali podršku neprestano. Kako je on izgledao pogledajte OVDE.

Luka Vujović je bio naredni takmičar koji je pokazao svoju izvedbu "Užičkog kola". Ubrzo su mu se pridružili članovi žirija, neki od cimera, ali i voditelj Darko Tanasijević, te su zajedno odigrali kolo, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Maja Marinković izašla je na scenu i u vrelom izadnji plesala uz hit Jelene Karleuše "Slatka Mala". Ona je bila jako provokativno obučena, a oko silikonske zadnjice nosila je lance. Takmičari su sve vreme gledali u nju, a najteže je bilo Asminu Durdžiću.

Jovana Cvijanović je sledeća izvela plesni performans "Rumba", te je na samom startu pobrala simpatije žirija i ostalih takmičara, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Na red je došao Asmin Durdžić koji je pokazao svoj talenat za brejk dens. On je najviše iznenadio Aneli Ahmić kojoj je vilica pala do poda kad je gledala kako se bacaka po bini.

Nraedna takmičarka koja je izvela svoj plesni performans "Makarena", bila je Anita Stanojlović, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Kad su završeni svi plesni performansi voditelj Darko Tanasijević tražio je žiriju da saopšti kako je glasao. Pobedu je odnela Aneli Ahmić.

U sklopu druge runde audicije za "Talent show" došlo je na red da se takmičari pokažu u pevanju. Marko Janjušević Janjuš izveo je pesmu od Halida Bešlića "Pamtiću te".

Aneli Ahmić mu je odmah uputila podršku, te je plesala u publici dok je on pevao. Međutim, u jednom delu pesme Janjuš je izgovorio ime Dragana za koju tvrdi da i dalje ima emocije prema njoj, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Na red je došao pevački performans Jovane Tomić Matore, a ona je odabrala pesmu Jelene Karleuše "Moj dragi". Ona je ponovo sve ostavila bez teksta, a pored toga što se potrudila da otpeva pesmu, ona se pobrinula i da ima ful koreografiju.

Naredni takmičar koji je tokom audicije za "Talent šhow" pokazao svoje pevačko umeće bio je Sale Luks. Naime, on je izveo pesmu "Na morskom plavom žalu".

Na red je došla Aneli Ahmić koja je pevala pesmu Ane Nikolić "Terasa s pogledom na zid". Ona je na samom početku doživela kiks i zaboravila tekst, ali je na kraju uspela da izvuče situaciju.

Naredni takmičar koji je tokom audicije za "Talent šhow" pokazao svoje pevačko umeće bio je Uroš Stanić. Naime, on je pevao pesmu od Zdravka Čolića " Pusti, pusti modu", a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Na red je došao Luka Vujović koji je odlučio da se u pevačkom delom pokaže kao Eminem, ali on nije znao nijednu reč, pa je samo bacao izmišljen tekst, pa nikome nije bilo jasno šta on izvodi. Detaljnije pogledajte OVDE!

Maja Marinković izazvala je šok u Eliti kada je krenula sa svojom izvedbom pesme "Glavni akteri" od Stanije Dobrojević. Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Jovana Cvijanović odabrala je da nastupa uz pesmu "Minus i plus" grupe Magazin, ali po reakcijama takmičara reklo bi se da su od nje više očekivali od onoga što je pokazala. Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Nakon Jovane Cvijanović nastupio je Asmin Durdžić sa pesmom "Lagala me jedna Maja", koju je očigledno posvetio Maji Marinković.

Cela diskoteka se omah podigla na noge, a Maja je bila na visini svog zadatka, sa osmehom je slala podršku Asminu, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Za sam kraj nastupala je Anita Stanojlović koja je pevala hit Aleksandre Prijović "Psiho". Ona se sad dosta više potrudila nego kad je igrala, ali ni ovog puta nije imala podršku svojih cimera. Detaljnije pogledajte OVDE!

Kada su završeni pevački nastupi voditelj Darko Tanasijević zatražio je od žirija da saopšti svoje glasove. Pobedu je odneo Uroš Stanić.

Marko Janjušević Janjuš probio je led i u glumačkom delu, a njemu su oko performansa pomogli Filip Đukić i Milosava Pravilović. On je izveo legendarni deo iz filma "Mrtav ladan".

Jovana Tomić Matora odlučila je da odglumi Milenu Kačavendu tokom dopisivanja sa Anđelom Rankovićem u Boki kotorskoj.

Došao je trenutak da i Sale Luks pokaže šta je spremio za treći deo, glumači, a pojedini cimeri su mu pomogli u tome. Oni su glumi deo iz filma "Munje".

Aneli Ahmić oprobala se i u glumi. Tokom svog nastupa odlučila je da odglumi Lepog Miću tokom tri različita stanja.

Uroš Stanić pokazao je kako se snalazi u glumi i odigrao je par scena čuvenog Rokija Balboe.

Luka Vujović odlučio je da odglumi Čakija iz filma "Hajde da se volimo", koji je doživeo svoju promenu nakon poljupca Lepe Brene.

Maja Marinković izabrala je da glumi Zoricu Marković, a njen performans oduševio je i nasmejao sve.

Jovana Cvijanović pokazala je svoje glumačko umeće. Naime, odlučila je da odglimi Aneli Ahmić.

Asmin Durdžić večeras je odlučio da glumi Filipa Cara.

- Ja sam Filip Car, poznatiji kao "krompir u kaputu". Gde si, Janjuše? Gde si, lemurice? - govorio je Asmin.

Za sam kraj audicije za "Talent šhow" Anita Stanojlović oprobala se u glumačkoj ulozi. Naime, ona je izimitirala Milosavu Pravilović tokom žurke. Na urnebesan način je dočarala Milosavine plesne pokrete, a onda joj se pridružila i ona.

Kad su završeni svi glumački performansi voditelj Darko Tanasijević tražio je žiriju da saopšti kako je glasao.

Voditelj Darko Tanasijević sopštio je prva tri pobednika audicije za "Talent show". Treće mesto zauzela je Aneli Ahmić. Drugo mesto zauzela je Jovana Tomić Matora. Prvo mesto je zauzeo Uroš Stanić.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Aniotm Stanojlović u "Šiša baru", a na samom početku otkrila je zašto je napravila haos Luki Vujoviću i zabranila mu da komunicira sa Majom Marinković.

- Ona je šetala gola po odabranima, gledala sam sve vreme i šišao je Uroša, a sad ide priča po pušionici kako je sve vreme gledala. Ja nikad ne bih dozvolila da šetam gola pored nekog para i to mi se uopšte ne sviđa. Ja kad sam besna kažem i šta mislim i šta ne, videla sam je jednom kako se kvarno smeje dok smo se Luka i ja svađali. Što se tiče Luke nisam videla ni u jednom trenutku, ali pošto priča ide bolja da sprečim - govorila je Anita

- Idu priče da si izgorela zbog količine poklona koju su dobili Aneli i Anđelo i Asmin i Maja? - pitao je Darko.

- Nema logike. Luka i ja smo tad raskinuli, nisam bila tu i nisam videla poklone, nego je Anđelo ušao u odabrane i probudio jer je vikao da im je stiglo. Ja sam se okrenula na drugu stranu da ne gledam kako ne bi bilo da sam ljubomorna. Ja sam rekla da mi je drago da su Asmin i Maja dobili onoliko poklona jer je Aneli mnogo ljubomorna na Maju. One pokazuju da su iste, da mogu da pređu preko svega. Ona nemaju obraz i dostojanstvo. Maja ima devet tužba od Aneli, to je katastrofa - rekla je ona.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Aneli Ahmić u "Šiša baru" o aktuelnim temama u Beloj kući.

- Kako komentarišeš to što je Anita naterala Luku da ne gleda tebe kako plešeš? - pitao je Darko.

- Luka zna da ja plešem kao čigra, a moji pokreti izazivaju reakcije. Ona je nesigurna u sebe. Videli smo njeno samopouzdanje i poverenje. Ja bih namerno rekla da ostane da gleda. To su ti ti ljudi koji nemaju samopouzdanje, pa se teše rečima. Ona šalje sliku podršci kako ne treba da ga gazi pred ukućanima, ona je velika taktičarka. Anita je upućena u sve i dobro igra tu igru. Sreća pa imamo klipove i vas voditelje, pa se demantuju neke stvari. Njoj ovo i te kako sve odgovara i ponovo me ubacila u priču - rekla je Aneli.

- Svi komentarišu da je Anita izgorela jer su tebi i Anđelu stigli pokloni, zapravo dosta više nego njima - rekao je Darko.

- Jeste, izobličila se. Ove slike su mi do sad najlepše. I on i ona su izgoreli, pokazali su sujetu. Ona najviše pokazuje sujetu. Ko je njoj kriv što ne zna da pleše ili nešto da pokaže. Ona se vadi da je prvo mesto i time pokazuje nemoć. Sakrij to malo! On je patike obuo koje sam mu ja donela. Rekla mu je da baci sve, a on se obukao u sve što smo zajedno kupovali. To su nemoćne žene - rekla je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Asminom Durdžićem, a on je prvo govorio o problemima koje je prethodnih dana imao sa Majom Marinković.

- Ona je mene provocirala, skinula se gola i dobacuje da se skinula u tangice. Meni to ne smeta, ja to voli, a nisam je pogledao jer znam šta radi. Uroša je stavila pored mene u krevet da mi dobacuje. Ona je spinovala priču da sam poludeo zbog tangica, a onda mi se izvinila kako je reagovala jer kaže da je bila u PMS-u - rekao je Asmin.

- Rekao si da ti je dosta da slušaš njena lažna izlaganja. Da li ona oseća nešto drugačije? - pitao je voditelj.

- Ne mislim to, ali kad ja nu ignorišem ona prva pecka, a za stolom okrene priču. Prvi put sam upoznao devojku koja me izluđuje i sve mi živo kontrira. Ja njoj ako kažem levo, ona ode desno. Sa Majom ništa ne radim planski, sve radim kako osećam. Ona kad bi htela da uđe u ljubavni odnos, ne bih mogao dok se ona ne očisti. Nemam kompleks od lemura, ali sa Filipom je ovo bilo pre dve nedelje. Sve bi to bilo fejk. Ne mogu da budem sa jednom devojkom, a onda za tri nedelje sa drugom. Aneli pravi ljubomorna scene, puni Maji glavu - dodao je Durdžić.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Majom Marinković u "Šiša baru" o aktuelnim temama u Beloj kući.

- Šta se desilo sinoć kad si videla poklone? - pitao je Darko.

- To je prirodna reakcija, ali sam se kulturno zahvalila ljudima. Ja nisam sa njim u vezi niti u potencijalnom odnosu, niti me to interesuje. Ja nisam neko koga to može da zbliži. Mnogi ljudi tako funkcionišu. Nisu to odnosi kao kad smo bili Janjuš i ja ili Filip i ja. Anđelo i Anita su imali poklone od početka do kraja, pa ništa nije merilo. Ja sam videla slike od Aneli i Anđela i prelepe su. Ja sebe ne želim da dovodim u takve situacije. Ako se družim sa nekim, družim se - rekla je Maja.

- Čime si povredila Asmina na anketi? - pitaop je Darko.

- To je moj stav. Ja sam rekla da je psihopata i manijak, ali on ima to u sebi. On ume da bude dobar i da me zaštiti. Mene ljubavna konatacija ne zanima. On je poludeo jer sam ja šetala u tangicama jer me Luka gledao. Mene Luka ne zanima, ne petljam se u taj odnos - rekla je Maja.

Voditelj Darko Tanasijević došao je po nominovane takmičare u sobu za izolaciju, a večeras se za opstanak bore Nenad Macanović Bebica, Danilo Dača Virijević, Teodora Delić i Jovan Rajić.

Kao i svake nedelje ugroženi takmičari su prvo igrali igrlicu za dupliranje glasova, a tu je pobednu odnela Teodora.

Nakon što su duplirani glasovi, voditelj Darko Tanasijević saopštio je da najmanje glasova ima Jovan i da on večeras napušta najgledaniji rijaliti u regionu.

Milosava Pravilović nije mogla da dođe sebi zbog toga što je Jovan Rajić napustio takmičanje, pa je bez prestanka ronila gorke suze za crnim stolom, a pojedini cimeri pokušavali su da joj pruže utehu.

