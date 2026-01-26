Pobacaj sve stvari koje si dobio sa njom! Anita urla iz petnih žila, opet Luki napravila LJUBOMORNU SCENU zbog Aneli! (VIDEO)

Nemaju mira.

Anita Stanojlović ponovo je imala napad ljubomore, te je rekla Luki da večeras krene u izolaciju.

- Idi večeras u izolaciju, ja znam šta ti hoćeš. Dva dana ti ćutim - vikala je Anita.

Nakon ovoga oni su izašli u dvorište, a Anita je nastavila da besni.

- Idi baci sve stvari koje si dobio sa njom, idi baci u kantu, šta mi skupljaš stvari od nje. Ti meni bacaš stvari - urlala je Anita.

- Ostavi me na miru - rekao je Luka.

- Neću da se sklonim, sad ćemo da se svađamo - urlala je ona.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.