GLEDAM JA NJU, GLEDA ONA MENE! Ribolovačke priče Marka Janjuševića ostaviće vas bez komentara! (VIDEO)

Ipak mu umakla.

Marko Janjušević Janjuš pričao je svoje ribolovačke priče robotu Toši, o nestvarno velikoj ribi koju nije uspeo da upeca u Prijepolju.

- Klena sam upecao preko dve kile, a jednu mrenu sam zakačio 3.200. Jednom sam zakačio mrenu, povuci, potegni, tu bio i moj brat Boris. Borio sam se sat vremena, privučem je na metar od mene, gledam je očima, gleda ona mene. Dođe riba, ja kažem Borisu da je uhvati s leđa, a ona ovako glavom, zakači najlon i pokida. To bi bila moja rekordna riba. Toliku ribu u Prijepolju ne može da nađeš. Krenuo sam da ga jurim onim štapom. Voleo sam da pecam, vodiću i tebe na pecanje. Devet godina sam ovde, što se nagrdih - pričao je Janjuš.

Autor: R.L.