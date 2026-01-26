Vanja Živić ubola u srž: Ti bi SVE MUŠKARCE ZA SEBE! Aneli joj ODBRUSILA: D*pe ti curi, kako će Bobanac da te... (VIDEO)

Žestoko!

Vanja Živić sledeći mali budžet dala je Aneli Ahmić, te je iznela brutalno mišljenje o njoj.

- Aneli, mali budžet, o tebi imam najgore moguće mišljenje, mi smo bile dobre u prošloj sezoni, ovde si ušla i odmah si pokazala animozitet prema meni zbog Milene. Imaš šizo momente, iskolačiš oči, u tripu si da te svi napadaju u nekoj teoriji zavere si, ne znam da li ti je to plan, sindrom žrtve, ali je vreme prošlo, ne možeš tri sezone da budeš žrtva. Ideš od momka do momka, ponašaš se niskomoralno, šizofreno, imaš sindrom žrtve. Ozbiljno se igraš sa muškarcima, što je okej. Ti bi sve muškarce za sebe, jedan ako ti ode iz reda, nisi sva svoja, ti si Hurem, da su svi oko tebe, onda si mirna. Kad popiješ jako prebaciš - rekla je Vanja.

- U utorak pijem, pa možeš da me iskušaj. A znamo da si ti d*kala p macama, to je boleština, prisetimo se u sedmici, prisetimo šta si redila mačetu, a ja ću pitati Bobanca s koje strane će da te k*eše jer će ovo d*pe da curi, kako će to izgledati kad se budete taslačili - rekla je Vanja.

Autor: R.L.