EKSKLUZIVNO: Pink.rs u posedu vrućih prepiski, ovako je Anđelo muvao Kačavendu (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Sve crno na belo!

Danima unazad je jedna od glavnih tema u Beloj kući to što je Milena Kačavenda otkrila da ju je tokom leta, Anđelo Ranković muvao.

Naime, Milena je otkrila kakve joj je poruke Anđelo slao, te je šokirala javnost kada je rekla da je on hteo da ima se*s sa njom, a da ga je ona odbila, a to je Ranković u početku poricao ali na kraju je istina izašla na videlo.

- Hajde da objasniš gledaocima što si mi poslao one poruke, je*ačke. Slao mi je poruke...Kada sam bila u Crnoj Gori sa decom, u izolaciji smo pominjali punjač. Ja sam isključila telefon, deca su sve snimila, slao mi je je*ačke poruke, sve sam snimila jer budaletina nisam. Smatram da sam mu bila iritantna zbog odnosa sa Janjušem, ne znam samo kako bi me hvatao onda za vrat, nabijao uza zid i je*ao sa ove ili one strane. I sada da se vratimo na to da jeste fetišar i da ne znam kako bi je*ao babu, ženu koja može majka da mu bude - rekla je Kačavenda.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Instagram Printscreen

Pink.rs je sada došao u posed prepiski Anđela i Kačavende u kojima se vidi ko se kome prvi javio i ko je koga i na koji način muvao.

Anđelo nije odustajao u svojoj nameri iako ga je Milena na fin način odbijala.

U jednom momentu je Anđelo dao predlog da uključi nestajuće poruke kako bi Mileni dao predlog šta da rade.

Foto: privatna arhiva

Šta je sve Anđelo slao Mileni i na koji način, ostaje nam da saznamo.

Autor: pink.rs

#Anđelo Ranković

#ELITA

#ELITA 9

#Milena Kačavenda

#Takmičari

#muvanje

#prepiske

