AKTUELNO

Domaći

Maja rešila da raščivija odnos Aneli i Janjuša! On im predložio da postanu ZASIGURNA TROJKA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Zajedno su najbolji.

Tokom današnje ankete Aneli Ahmić je sela sa Janjušem u pušionicu da se dogovore ko je koga pitao za pomirenje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti ispod trema mene pitaš hoćemo biti zajedno napolju - rekla je Aneli.

- Ne nego ti mene pitaš - rekao je Janjuš.

- Mene boli d*pe za tebe, ti si mene pitao, ja ti kažem što ne bi bio ovde sa mnom, ja ti pričam ozbiljno - navela je Ahmićka.

- Kako smo se jutros grlili - rekao je Janjuš.

- Ti si grlio, hteo si da me poljubiš, kakav si ti folirant - navela je ona.

- Nisi ravnodušan - uključila se Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jao kako ste simpatične, ja ovo volim. Mi smo ovde kao "Policajac sa Petlovog brda" - rekao je Janjuš.

- Šta ti teško da priznaš da nisi ravnodušan - dodala je Maja.

- Hoćete da se dogovorimo da živimo zajedno nas troje, vas dve ste mi simpatične - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledatje u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Šok transformacije Đukića, Bore i Maje: Zasigurna trojka nastavlja da dominira s idejama, totalno se prerušili! (VIDEO)

Zadruga

Zasigurna trojka: Maja, Luka i Alibaba izdominirali na anketi za uobražene! (VIDEO)

Zadruga

ZASIGURNA TROJKA! Bebica kao čuvar Teodorine čednosti legao sa njom i Filipom u izolaciju! (VIDEO)

Zadruga

ZASIGURNA TROJKA! Luka, Aneli i Asmin ponosno poneli titulu najvećih lažove Elite 9: Svi šokirani njihovim reakcijama (VIDEO)

Zadruga

PREŠLA SA REČI NA DELA! Aneli rešila da zavede Anđela, on je prihvatio u svoje krilo! (VIDEO)

Zadruga

Kako te volim mamu ti je*em ćelavu: Janjuš uspeo da obrlati Tošu za novac, Aneli zbog ove situacije počela da kuka na sav glas (VIDEO)