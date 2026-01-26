Maja rešila da raščivija odnos Aneli i Janjuša! On im predložio da postanu ZASIGURNA TROJKA! (VIDEO)

Zajedno su najbolji.
Tokom današnje ankete Aneli Ahmić je sela sa Janjušem u pušionicu da se dogovore ko je koga pitao za pomirenje.
- Ti ispod trema mene pitaš hoćemo biti zajedno napolju - rekla je Aneli.
- Ne nego ti mene pitaš - rekao je Janjuš.
- Mene boli d*pe za tebe, ti si mene pitao, ja ti kažem što ne bi bio ovde sa mnom, ja ti pričam ozbiljno - navela je Ahmićka.
- Kako smo se jutros grlili - rekao je Janjuš.
- Ti si grlio, hteo si da me poljubiš, kakav si ti folirant - navela je ona.
- Nisi ravnodušan - uključila se Maja.
- Jao kako ste simpatične, ja ovo volim. Mi smo ovde kao "Policajac sa Petlovog brda" - rekao je Janjuš.
- Šta ti teško da priznaš da nisi ravnodušan - dodala je Maja.
- Hoćete da se dogovorimo da živimo zajedno nas troje, vas dve ste mi simpatične - rekao je Janjuš.
Autor: R.L.