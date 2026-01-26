AKTUELNO

Zadruga

BIĆE KAZNI! Vanja odbila da prozove Aneli po imenu, Ahmićka NIJE HTELA da odgovori na anketu! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Čeka se Veliki šef.

Kako se anketa privodila kraju, na red je stigla i Aneli Ahmić, ali Vanja Živić ovonedeljni vođa, nije htela da je prozove po imenu već ju je zvala "nebira" i "oslić" zbog čega je ona odbila da ustane i komentariše.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hajde hoćeš li, oslič - zadirkivala ju je Vanja.

- Ne može tako, mora po imenu da me pozove, nisam ja kažnjena, nego ona - rekla je Aneli i odbila da se odazove.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prva najnepštenija je nebira (Aneli), proziva sve a ona je najveća k*rvetina u kući - rekla je Vanja.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

