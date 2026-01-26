BIĆE KAZNI! Vanja odbila da prozove Aneli po imenu, Ahmićka NIJE HTELA da odgovori na anketu! (VIDEO)

Čeka se Veliki šef.
Kako se anketa privodila kraju, na red je stigla i Aneli Ahmić, ali Vanja Živić ovonedeljni vođa, nije htela da je prozove po imenu već ju je zvala "nebira" i "oslić" zbog čega je ona odbila da ustane i komentariše.
- Hajde hoćeš li, oslič - zadirkivala ju je Vanja.
- Ne može tako, mora po imenu da me pozove, nisam ja kažnjena, nego ona - rekla je Aneli i odbila da se odazove.
- Prva najnepštenija je nebira (Aneli), proziva sve a ona je najveća k*rvetina u kući - rekla je Vanja.
Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.
Autor: R.L.