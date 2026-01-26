AKTUELNO

ŠOK PREOKRET! Mala Barbara posetila baku i deku, Milica dozvolila da njena ćerka vidi Terzine roditelje: Spavala je kod njih, jela... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Instagram Printscreen ||

Rešila da spusti loptu?

Bivši rijaliti učesnik Nemanja Gačić gostovao je u emisiji "Pitam za druga", te je otkrio da je Milica Veličković dozvolila roditeljima Bore Terzića Terze i njegovom bratu da odvedu njenu ćerku Barbaru kod sebe kući i da provedu ceo dan sa njom.

Foto: RED TV Printscreen

- Pre neki dan je njegov burazer Miloš pozvao Milicu i pitao da li mogu da vide Barbaru, ona je pitala kad želite, oni su rekli u nedelju, juče je bila kod njih, u Kaluđerici, spavala, klopala, bila sa njima, sve super bilo. Žena može da kaže: "Milice, naš sin je debil, mi to ne podržavamo, ali želimo da budemo baka i deka". Miloš je zvao na video kol, mala bacila sin, spavala, klopala, sve pet. Da je Terza normalan, ona bi mu i dovela dete. On nije ostavio ništa novca. Ne treba ni soma, bar dvesta, trista evra, ja znam Comaru. Znam da joj je davao desetinu hiljada dinara. Da je dao 10 hiljada evra ona bi sama sela i odvela dete da ga vidi. Ona bi dala da čuvaju on i Sofija Barbi, pun gas - rekao je Gačić.

Foto: TV Pink Printscreen, Pink.rs

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

