CRNO NA BELO! Isplivali ŠOK dokazi o ISTORIJI Janjuševog i Jovaninog odnosa: Donosila mu hranu, skidala pare sa sestrine kartice da bi njemu davala... (VIDEO)

Istina izlazi na videlo.

Nemanja Gačić i Peca Lazić gostovali su na Red televiziji u emisiji "Pitam za druga", a Nemanja je pokazao poruke koju mu je Jovana Cvijanović pevačica vezane za Marka Janjuševića Janjuša.

- I sa ovim mogu da ga us*rem. Ne znam kako ne kapira da ću ja to sve izneti kad tad, je l' se pravi lud. Ja njemu j sve sa lažnog - pisalo je nekim od poruka.

Nemanja je potom otkrio kako je njihov odnos funkcionisao.

- On je nju stvarno prijavio. Ona je psihopata, ona se bori da to dokaže tamo, ali je svi smatraju psihopatom i kad kaže istinu, oni misle da laže. Pokušava da dokaže. On sad govori da ju je samo j... Ona je njemu kupovala poklone, borila se da njemu bude sve, da bi je zavoleo, ali je on nju gledao kao k*es kombinaciju, on je iskorišćavao, donese klopu, on ne da pare za klopu. Igrali su tik-tok, ona nije imala pare, skidala je sestri pare sa kartice da bi njega giftovala. Kad je to uzelo maha, on je nju prijavio. Video je da je to uzelo maha, da mu visi na gajbi, a on voli da ide tamo-ovamo, ona nije za to, bockala sa raznog profila, skapirao je da je to ona. Posle su se opet videli, ali njoj to niko ne veruje. Njemu svi tamo ćute i biće dobri sa njim a Jovana je psihopata. Jovana je u pravu - rekao je Gačić.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

