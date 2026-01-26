AKTUELNO

Domaći

CRNO NA BELO! Isplivali ŠOK dokazi o ISTORIJI Janjuševog i Jovaninog odnosa: Donosila mu hranu, skidala pare sa sestrine kartice da bi njemu davala... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen/Pink.rs/RED TV Printscreen ||

Istina izlazi na videlo.

Nemanja Gačić i Peca Lazić gostovali su na Red televiziji u emisiji "Pitam za druga", a Nemanja je pokazao poruke koju mu je Jovana Cvijanović pevačica vezane za Marka Janjuševića Janjuša.

Foto: RED TV Printscreen

- I sa ovim mogu da ga us*rem. Ne znam kako ne kapira da ću ja to sve izneti kad tad, je l' se pravi lud. Ja njemu j sve sa lažnog - pisalo je nekim od poruka.

Foto: RED TV Printscreen

Nemanja je potom otkrio kako je njihov odnos funkcionisao.

- On je nju stvarno prijavio. Ona je psihopata, ona se bori da to dokaže tamo, ali je svi smatraju psihopatom i kad kaže istinu, oni misle da laže. Pokušava da dokaže. On sad govori da ju je samo j... Ona je njemu kupovala poklone, borila se da njemu bude sve, da bi je zavoleo, ali je on nju gledao kao k*es kombinaciju, on je iskorišćavao, donese klopu, on ne da pare za klopu. Igrali su tik-tok, ona nije imala pare, skidala je sestri pare sa kartice da bi njega giftovala. Kad je to uzelo maha, on je nju prijavio. Video je da je to uzelo maha, da mu visi na gajbi, a on voli da ide tamo-ovamo, ona nije za to, bockala sa raznog profila, skapirao je da je to ona. Posle su se opet videli, ali njoj to niko ne veruje. Njemu svi tamo ćute i biće dobri sa njim a Jovana je psihopata. Jovana je u pravu - rekao je Gačić.

Foto: RED TV Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

BRUTALNO RASKRINKAVANJE ANĐELE ĐURIČIĆ I NJENOG ODNOSA SA PAVLOM: Isplivali DOKAZI da ona ne govori istinu (FOTO+VIDEO)

Domaći

O OVOJ NOĆI ĆE SE TEK PRIČATI! Kačavenda zabiberila čorbu BIVŠEM LJUBAVNOM PARU! Raskrinkana Milica Veličković i njene AFERE, a onda su Miona i Ša NAI

Domaći

''OLOŠU JEDAN'' Miona otkrila kako bi reagovala da sazna da je Ša POLJUBIO Vanju nakon razvoda, on je isprovocirao pa joj SUPTILNO PRIZNAO da je to UR

Zadruga

Kockice se polako sklapaju! Aneli priznala da Nerio nema mračnu prošlost, pa se javno obratila Siti: Posveti se drugoj deci... (VIDEO)

Domaći

PINK.RS U POSEDU SNIMKA RAZGOVORA Asmina i Nikice koji dokazuje da je Sita prodala Durdžićev AUDI u delove, pogledajte i kako izgleda automobil oko ko

Domaći

Kome smeta jaka Ena Čolić: Munjez i dalje poriče da se ljubio sa njom, a njen odgovor ih odao (VIDEO)