Rekao je da mu se izvinila, da su dobri... Kačavendina platonska ljubav i Janjušev prijatelj otkrio kakav odnos su njih dvoje imali pre 'Elite 9', ipak je sve počelo PRE RIJALITIJA! (VIDEO)

Imaju istoriju!

U emisiju "Pitam za druga" uključio se bivši učesnik Samir Ramović, koji je odmah prokomentarisao odnos Janjuša i Milene Kačavende.

- Meni je to sve bilo novo što se počelo dešavati među njima, meni je bilo drago zbog njih, meni ljudi pošalju kad se ja pomenem. Sad su se malo neke stvari promenile među njima, kao da se Janjuš distancirao, a kao da ona više priča o tome o njima, da su mogli da budu zajedno, da joj nešto smeta, da više neće da toleriše, to mi je novo. Ne znam o čemu se radi - rekao je Samir.

- Da li ti je Janjuš pričao nešto letos za Kačavendu - pitao je voditelj Joca novinar.

- Čisto sumnjam da su se oni videli na moru, mi smo bili par puta na Adi Bojani, videli smo se nas dvojica i u Podgorici, ništa mi više nije rekao od toga što je pričao i u "Narod pita", tad je rekao da mu se izvinila i da su sad dobri. Ništa više od toga nisam znao - rekao je Samir i dodao:

- Meni oni stvarno deluju kao skladan par, nekako kompatibilni su na neki način, oni su na neki način zanimljivi, kad bi bilo to među njima ja bih to podržao od srca jer sam davno otišao dalje. On je najbolji kad se zeza, da ne ulazi u odnos kad bi se nervirao, da izgubi kompas.

- Moram da te pitam za s*ksi poruke Anđele i Kačavende, Anđelo je govorio da će da je hvata za vrat, da je prisloni uza zid - pitao je Joca novinar.

- Oni su se nešto svađali... Ja sam naučio da slabo ko ostane dosledan. Sećam se kad se Aneli zaklela u dete da neće više biti sa Janjušem, i onda posle deset dana opet budu zajedno, ima dosta tih situacija, tako da mnoge stvari ne mogu da me iznenade - istakao je Ramović.

Autor: R.L.