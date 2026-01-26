Nepoznati muškarac pokušao da osvoji Staniju na isti način kao Asmin, ona odmah obelodanila prepiske: Bila je jasna, jednu stvar više neće tolerisati! Žestoko potkačila bivšeg! (FOTO)

Stanija burno reagovala na udvaranje muškarca koji je sličan Asminu.

Starleta i rijaliti učesnica Stanija Dobrojević stavila je tačku na romansu sa takmičarem "Elite 9" Asminom Durdžićem, a ponosno ističe da je solo i da je srećna iako nije emotivno ispunjena. Sad se oglasila na društvenim mrežama povodom poruka koje joj stižu, a ne krije da je šokira sadržaj.

- Momci, ne kopirajte foru. Ovo je prošlo samo Asminu: kompletići, ogromne pare, Only... Ali škola je završena - napisala je Stanija.

- Sledeći nivo traži karakter, ne karticu - dodala je ona, a u objavi se vidi dopisivanje sa jednom osobom: "Ja ga blokirala, samo mi iskaču ti j***či presretači malopre, kao mladi ždrebac...".

Asmin se hvalio novcem koji je davao Staniji

Rijaliti učesnik Asmin Durdžić otkrio je nedavno u "Eliti" dva izvora zarade svoje bivše partnerke Stanije Dobrojević, o čemu se naširoko priča. On je naveo da joj je davao pare da ne bi radila.

- Meni se kod Stanije nije sviđalo što ima 40. godina i samo kači slike u tangicama. Zamisli neko ozbiljan želi da kupi njen brend ili da neko s njom sarađuje, a uđe u njen profil i vidi sve gole slike - istakao je Asmin.

- Ona zarađuje samo na sajtu za odrasle i od tih tableta za mršavljenje, a ja sam joj davao mesečnu njenu zaradu samo da mi žena ne radi više. Dao sam joj 20.000 evra i hteo sam još 20.000, ali sad sam to prekrižio - rekao je Asmin u "Zadruzi 9 - Eliti".

Autor: M.K.