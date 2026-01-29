MORAM DA POČNEM SA TRENINZIMA, DOSTA SAM SE OSLANJALA NA GENETIKU! Anđela Đuričić se oglasila sa Tajlanda i pokazala kako zaista izgleda: Sebi je zadala ovaj cilj (FOTO)

Rijaliti učesnica Anđela Đuričić nalazi se na Tajlandu, odakle se danima unazad oglašava.

Tamo joj je, po svemu sudeći, sve potaman, a sad je napisala šta je obećala sebi.

- Obećala sam sebi da počinjem sa treningom čim se vratim u BG evo da znate i vi... Do juna imam fore da postignem dobre rezultate, dosta sam se oslanjala na genetiku - napisala je Anđela u opisu nove objave na Instagramu.

Na fotkama joj vidimo telo u bikiniju, a mnogi su joj poručili da se ne brine i da izgleda odlično. Inače, Anđela je u lajvu na TikToku otkrila da je raskinula sa Gastozom.

- Želim da vam kažem da mi ne pišete gde je Gale, ni da li ste zajedno ili niste, prosto mi više nismo zajedno. Ja sam na lajvu ovde za sebe, ne želim o svom privatnom životu da pričam. To je sve što ću vam reći, tako da nema potrebe da nastavljajte da pišete takva pitanja i slično jer to je to, što se mene tiče. Mi više nismo zajedno i nema potrebe da se ta tema nastavlja - priznala je tada Anđela.

Njihov raskid potvrdio je i Gastoz.

- Svakako nisam sav svoj kada dođe ovo doba godine, ali mislim da je najbolje ovako. Neću da detaljišem, razlozi su naša privatna stvar, ja joj želim sreću i šta više, mislim da joj činim uslugu, a to će shvatiti kroz par meseci.

Autor: M.K.