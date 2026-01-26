BIVŠI LJUBAVNI PAR IDE U IZOLACIJU: Vanja izabrale njih dvoje za potrčke, a evo koga on vodi sa sobom (VIDEO)

Ovo će biti zanimljivo!

Došlo je vreme da Vanja Živić odabere svoje potrčke, te je voditelj Milan Milošević rekao Vanja da podigne kandidate:

- Vreme je da podignemo Asmina, Dušica, Sandra Todić, Sara, Nebira (Aneli), Maja, Filip, Anita, Boginja, Luka, Janjuš, Milena, Jakšić, Miki Dudić i Jovana pevačica - podigla je Vanja.

- To su neki parovi koji su se mešali i svašta radili, ali za početak neka sedne Sara, nju sam podigla da bi pokazala gu*u, neka sedne Todićka, neka sedne Dušica, Miki može da sedne, on je manijak varijanta, ali nema mu zanimljivih žena, neka sedne Jakšić, može i Boginja, Jovana Pevačica isto, rano je za izolaciju, Janjuš neka sedne. Asmin takođe može da sedne, može i Anita da sedne, i sada imamo jako specifičnu situaciju - rekla je Vanja pa je dodala:

- Razmišljala sam ceo dan o tome, iskreno Maja i Filip to mi nije završeno, tu moiže svašta da se desi, ali mi je to mlako, a Luku i Aneli bih poslala da Nebira dokaže da može da vrati svakog muškarca, ona je domino. Moj izbor ove nedelje su Aneli i Luka - rekla je Vanja.

- Znala sam ja da ću biti potrčko, uživaću tamo i to je to, a sa Lukom neću da komuniciram - rekla je Aneli.

- Ona je poslala pogrešan izbor, iskreno mislila sam da će poslati Filipa i Aneli, a ona i ja nećemo progovoriti reč bez tebe, ja tamo idem sa Anitom mojom devojkom, mene je Vanja jako razočarala - rekao je Luka.

- S obzirom da Luka i Anita imaju problema zbog Aneli, ona njemu stalno prebacuje Aneli, i sada ćemo viditi šta se tamo dešava - rekao je Asmin.

- Aneli govori kako je ja gledam sve vreme i nju i Maju - rekao je Luka.

- Pa gledaš, kamere su snimile - dodao je Milan.

- Ne gleda, ja pratim šta on gleda - vikala je Anita.

- Jutros si mu zabranila da komunicira sa Majom, da ne sme ni slovo imena da kaže - rekao je MIlan.

- To sam rekla za Aneli - pravdala je Anita.

- Svi znamo kada je Aneli rekla da joj je Luka dobacivao, a Dača je demanovao, meni niko neće praviti priče - rekao je Luka.

Autor: N.B.