Ti si pričala o svojim fetišima, a ja o mojim dominacijama: Anđelo i Kačavenda oči u oči, otkrili sve detalje njihove vrele afere (VIDEO)

Šok i neverica!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi progovorila o aferi sa Anđelom Rankovićem.

- Da li se sad kaješ što si priznala da si se muvala sa Anđelom? - pitao ej Milan.

- Apsolutno ne. Vidi se jasno u kom vremenskom periodu je meni to poslato. Jovana pevačica je to znala i ne bi bilo prvi put da neko hoće da me navuče. Ja o njemu nikad nisam imala lepo mišljenje. On je potpuno drugačiji od onog što se predstavlja. Okeivala bih od Munje da mi piše da bi me je*ao, ali od njega ne. On nije profil muškarca sa kojim sam bila. On mene ne može da iskompleksira sa mojim godinama. Da sam htela ja bih sa njim bila. Ja se ne sećam da je on mene lizao po vratu - rekla je Milena.

- Kompilacije mog i tvog ponašanja od početka, a ti sad možeš da negiraš sve. Pretpostavljam da napolju ima ko je koga zvao i sve ostalo. Ona je prva pričala da nikad nikog ne bi cinkarila - rekao je Anđelo.

- Što da cinkarim kad si hteo samo da me je*eš? -ubacila se Milena.

- Prijalo je malo da se povuče za kosu - rekao je Anđelo.

- Sad si povukao za ku*ac - rekla je Milena.

- Ona je zamerala Sofiji, a evo. Da li sam je nekad demantovao? - pitao je Anđelo.

- Nisi imao opciju. Je l' bi me je*ao sad? - pitala je Milena.

- Pa u nekim odevnim kombinacijama... Ti nisi godište moje mame. Ja sam rekla da nikad ne bih bio u vezi sa ženom koja je godište moje mame. Ja nisam dopisivanje negirao. Ja sam njenu drugaricu upoznao pre pet godina, nisma ni znao koliko godina ima - rekao je Anđelo.

- Moja drugarica je došla kod mene u Perast. Došla je i mi smo pregledale poruke - rekla je Milena.

- Mene boli uvo. Ti si ovde pričala najlepše o meni i samu sebe sad želiš da opravdaš jer si mene namestila. Kompilacije mog i tvog odnosa kruže i ja dominiram nad tobom. Ti si to dozvolima. Kako tebe nije sramota da ti izlaze slike dok te šetaju na povodac?! Ti si pričala ovde o svojim fetišima, a ja o mojim dominacijama. Tvoji sinovi gledaju kako ti klečiš - rekao je Anđelo.

- Da si me je*ao pa da mi bude neprijatno. Klasično si izljubomorisao na Janjuša - rekla je Milena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić