ISTINA IZLAZI NA VIDELO: Janjuš zamerio Mileni na dopisivanju sa Anđelom, ubeđen da ga je ona navukla (VIDEO)

Izvor: pink.rs

Nerealno!

U toku je "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" a u Beloj kući se povela tema o dopisivanju Anđela Rankovića i Milene Kačavende, u kojima je Anđelo muvao Milenu i zvao je da budu intimni:

EKSKLUZIVNO: Pink.rs u posedu vrućih prepiski, ovako je Anđelo muvao Kačavendu (FOTO)

- Ku*vetino matora, slike ti kruže internetom, d*oljo jedna - vikala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je ovde fascinantno da je Milena rekla "Bitno je da gori tema" - rekao je Anđelo.

- Što te je sramota - upitala je Milena.

- Jeste me malo blam da me majka sluša, jer ja o intimi ne pričam - dodao je Anđelo.

- Videli smo mi ko si ti, a da ne pominjemo to što se dopisivao sa trudnom Milicom, mene zanima ko je znao za to dopisivanje? - upitala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti mene hoćeš da svađaš sa ljudima, a pričaš ovde kako sam hteo da te držim za vrat i da te je*em, jer sam bio napoljen - rekao je Anđelo.

- On je hteo samo da ga oralno zadovolji - dobacila je Aneli.

- Ja sam sama rekla to, a mene zanima ko je dao poruke između tebe i Milice - govorila je Milena.

- Ovo trese Balkan, ova tema, sve zanima ovo - dodao je Milan.

- U pravu je Milena, ako je on dao prepiske njega i Milice, onda su njih dvoje isti - dodala je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je mene zapratila na Instagramu, kada je objavljena slika nje i Đedovića, koju sam ja lajkova - govorio je Anđelo.

- Pa šta ako sam te zapratila, to nije znak da hoćeš da me je*eš - govorila je Milena.

- Ti si mene zvala pred ulazak - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Njih dvoje su isti, ja moram da kažem, on je njoj pisao poruke, a ona je sama sebe ovde ponizila, o takvim stvarima, ne treba da se priča o tim stvarima. Pored toga, vas dvoje ste bili baš bliski na početku, pa ispada da si ti njega nameštala, a za njega mi nije šok da hoće da je*e, samo je čudno što je Milena gurala Anđela Vanji. - govorio je Janjuš.

- Ja imam pravo da sumnjam u njega, mene je Đedović naučio da se ne dopisujem sa rijaliti učesnicima, jer svako svakoga sapliće - dodala je Milena.

- Ona je poglrešila što je otkrila šta je on njoj pisao - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Milena jeste pogšreila, ali Anđelo je uvek negirao sve, on je čuvao svoju intimu - rekla je Matora.

- Ovde ispada da je ona htela nešto jer je ona njega to zapratila - dodao je Janjuš.

- Ja sam videla nešto kod Vanje i njega pa sam pokušavala da ih spojim, ali eto nije uspelo - dodala je Milena.

- Ja ne bih bila sa Anđelom - rekla je Vanja.

- Oni misle da će promeniti mišljenje ljudima o meni jer sam hteo da je je*em - rekao je Anđelo.

Autor: N.B.

