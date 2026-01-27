PROVALILI GA: Takmičari ubeđeni da Luka koristi Anitu zarad priče, a da i dalje VOLI Aneli (VIDEO)

Nakon reklama voditelj Milan Milošević se vratio u Belu kuću, Luka Vujović je napraivo haos, jer tvrdi da je Milan rekao da bi Anita tukla i njega i Aneli da se pomire:

- Milane ti si rekao da bi Anita tukla mene i Aneli da se pomirimo - rekao je Luka.

- Nisam tako rekao - dodao je Milan.

- To sam mu i ja rekla - rekla je Mina.

- On je rekao da će da raskrinka tvoju vezu Mina - dodao je Milan.

- Mislim da je on to rekao u afektu - dodala je Mina.

- Ne može on to da radi, pravi probelm meni u vezi, ja mu ne verujem ništa - dodao je Luka.

- Svi smo videli kako je Bora rekao Luki da će se pomiriti sa Aneli, a on se smeje - dodao je Milan.

- Ja sam mišljenje o Lukinoj i Anitinoj vezi rekla, on je krenuo da viče na mene, ja to ne dozvoljavamn - rekla je Mina.

- On mene dovodi u sumnju da ona nešto radi - rekao je Viktor.

- Meni je žao kada vidim šta Luka radi Aniti sa strane - rekla je Mina.

- Svi smo čuli dobro šta si ti rekao Milene, a LUka se na ovaj način pere od svega. Njima je glavni problem u vezi Aneli, a Anita zna da on gleda Aneli. Svi vidimo šta on radi, a ti Viktore nemoj da dozvoliš da te on pecka, budi pametniji- rekla je Matora.

- Mina ništa nije slagala, od reči do reči je rekla kako je bilo - rekao je Milan.

- Istina - dodala je MIna.

- Ovo što se radi meni baš i nije normalno, to što se Aneli predstavlja tako. On napada sve, a najviše je sam kriv - rekao je Mića.

- Meni je Luka dao sva imena od Anelinih adminki, on mi je dao i imena i adrese, - rekoa je Asmin.

- Luka voli da bude prva tema, on izgori kada nije prva tema, i njega i Anitu radi rijaliti, samo da budu u centru pažnje - dodao je Terza.

- Luka olako shvata Anitu, njemu je sve ovo igra, on misli da je sve to sprdnja i da sve što se radi da se zaboravlja, on samo misli i ima želju da bude viđen, on priča glasno da bi ljudi njega primećivali, ja smatram da bi on opet bio sa Aneli, ne znam da li je voli, ali ga privlači. Ja sam rekao da će biti haos u njihovom društvu - rekao je Anđelo.

- Luku Aneli radi,a Anita užuva što je priči - rekao je Terza.

- Između Luke i Viktora postoji netrepeljivost - rekla je Teodora.

- Ne postoji, mene ljudi provociraju ovde - dodao je Luka koji se vratio u Belu kuću.

- Ma beži bre, popu*i mi ku*ac - dodao je Viktor.

- Mina nije poštena prema tebi - pravdao se Luka pokušavajući da skrene priču sa sebe pa je nastavio:

- Vi potvrđujete da ću ja da se pomirim sa Aneli, rekao si Milane "Kada bi se..." - dodao je Luka.

- Ma to nije bitno, ti imaš problem jer tebi Anita ne veruje - rekla je Matora.

Autor: N.B.