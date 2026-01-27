OVO JE DOGOVOR IZMEĐU TEBE I SITE: Hana i Nerio zaratili kao nikada, ona mu poručila: AKO ODEŠ, GOTOVO JE (VIDEO)

Nerelano!
Hana Duvnjak i Nerio Ružanji su se posvađali te su se osamili u Kući Odabranih.
- Ti izvrćeš da ti sve ide u korist - govorila je Hana
- Ja sam imao glupe odluke, a neke stvari su morati biti takve, ja sam sve radio za tebe - rekao je Nerio.
- Ti nisi hteo da dođeš u porodilište, ti si mene prevario nakon tri dana - dodala je Hana.
- Nisam te prevario nikada, ja tebi nikada neću biti dovoljan, uvek ćeš mi prebacivati stvari - govorio je Nerio.
- Ja tebi govorim to da bi se promenio, da ne bi bio klinac - govorila je Hana.
- Ti mene očima ne možeš da gledaš - dodao je Nerio.
- Ja tebe volim najviše, sve bih uradila za tebe, uvek sam bila uz tebe - rekla je Hana.
- Što sam ja došao ovde, zarad nas - rekao je Nerio.
- Ja sam ti molila da to ne radiš, ti sediš sa osobom koja ti dete naziva retardom - govorila je Hana.
- Jao koji si ti prevaranti - govorio je Nerio.
- Ako sam ja prevarant, ovo je dogovor između tebe i tvoje majke - dodala je Hana.
- Ne mogu ovo - rekao je Nerio.
- Ako odeš, gotovo je - rekla je Hana.
