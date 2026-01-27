OVO JE DOGOVOR IZMEĐU TEBE I SITE: Hana i Nerio zaratili kao nikada, ona mu poručila: AKO ODEŠ, GOTOVO JE (VIDEO)

Nerelano!

Hana Duvnjak i Nerio Ružanji su se posvađali te su se osamili u Kući Odabranih.

- Ti izvrćeš da ti sve ide u korist - govorila je Hana

- Ja sam imao glupe odluke, a neke stvari su morati biti takve, ja sam sve radio za tebe - rekao je Nerio.

- Ti nisi hteo da dođeš u porodilište, ti si mene prevario nakon tri dana - dodala je Hana.

- Nisam te prevario nikada, ja tebi nikada neću biti dovoljan, uvek ćeš mi prebacivati stvari - govorio je Nerio.

- Ja tebi govorim to da bi se promenio, da ne bi bio klinac - govorila je Hana.

- Ti mene očima ne možeš da gledaš - dodao je Nerio.

- Ja tebe volim najviše, sve bih uradila za tebe, uvek sam bila uz tebe - rekla je Hana.

- Što sam ja došao ovde, zarad nas - rekao je Nerio.

- Ja sam ti molila da to ne radiš, ti sediš sa osobom koja ti dete naziva retardom - govorila je Hana.

- Jao koji si ti prevaranti - govorio je Nerio.

- Ako sam ja prevarant, ovo je dogovor između tebe i tvoje majke - dodala je Hana.

- Ne mogu ovo - rekao je Nerio.

- Ako odeš, gotovo je - rekla je Hana.

Autor: N.B.