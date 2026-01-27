AKTUELNO

Ubeđen da ga zavodi na taj način: Asmin progovorio o Majinom vešu, tvrdi da sve radi zarad njegove pažnje (VIDEO)

Nerealno!

Asmin Durdžić je otkio što je u sukobu sa saneku asn

- Vidljivo je da Luka i Maja često pričaju, desila se sitacija kada sam ja video njih dvoje bili u pušionici i ja sam im rekao da treba da ih bude sramota. Nakon toga ja sam otišao da spavam, a ona je došla u tangicama, i rekla da nema čime da se pokrije samo da bi izazvala moju reakciju, a onda je Janjuš nešto dobacivao za njeno dupe, a ona je htela da izazove moju reakciju - dodao je Asmin.

- Ma šta pričaš ti, jesi li ti normalan - dodala je Maja.

- Ovde se Luka i Asmin prirkivaju i foliraju, a Asmin je izgoreo jer smo se mi napušavali, on je otišao da spava, i kada je video mene u tangama, on je meni ljubomorisao, i pitao zbog koga sam u tangama. Meni nije jasno šta oni rade, a to što mene komentariše ovaj zauzeti čovek - rekrekla je Maja.

- Maja je tada trčala ka svom krevetu i bila u crnim tangama i crnom brusu, ja sam to video periferno, a i sinoć je bila u tangama, ona je rekla da saćekam da se presvuće - rekao je Luka.

-Ja moram da komentarišem da se Maja i Aneli čas svađaju čas mire, i to je veoma zanimljov, a Ivan ne savetuje kako treba Milenu te je navodi na kraj, a oni pokazuju da se sve radi iz interesa - rekla je Matora.

Ivan Marinković je nakon toga kometnarisao pomirenje Aneli i Maje:

- Ja sam znao za to, njih dve su pokazale da su najgore ove sezone, one su sve što su uradile prethodnih godina izgubile.Smatram da je to sve zbog Asmina, one se takmiče koja će pre biti sa Asminom - rekao je Ivan.

