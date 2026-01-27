AKTUELNO

NEK ZANEME NEKA BOLI GLAVA, KADA PROĐU CRNA I PLAVA: Maja i Aneli zapušile usta cimerima, Asmin priznao koju želi (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Lepi Mića je komentarisao pomirenje Maje Marinković i Aneli Ahmić:

- Meni je okej što su se njih dve pomirile, i što njih dve komuniciraju - rekao je Mića.

- NJih dve kao rade nešto da nas provociraju - dodao je Janjuš, a Aneli i MAja su prošetale ispred njih.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vidi crna i plava, koju bi ti Asmine - upitao je Milan.

- Crnu - nasmejao se Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Njihj dve misle da one nas provociraju - dodao je Janjjuš.

- Aneli je pre neki dan rekla da će njoj Stanija da se skine zbog Maje - dodala je Matora.

- Njih dve Stanija ne zanima - dodao je Mića.

- One sve lagano rade, njih dve su prešle preko silnih uvreada, i mi nemamo lepo mišljen je o tom prijateljstvu. - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

