NEK ZANEME NEKA BOLI GLAVA, KADA PROĐU CRNA I PLAVA: Maja i Aneli zapušile usta cimerima, Asmin priznao koju želi (VIDEO)

Opa!
Lepi Mića je komentarisao pomirenje Maje Marinković i Aneli Ahmić:
- Meni je okej što su se njih dve pomirile, i što njih dve komuniciraju - rekao je Mića.
- NJih dve kao rade nešto da nas provociraju - dodao je Janjuš, a Aneli i MAja su prošetale ispred njih.
- Vidi crna i plava, koju bi ti Asmine - upitao je Milan.
- Crnu - nasmejao se Asmin.
Njihj dve misle da one nas provociraju - dodao je Janjjuš.
- Aneli je pre neki dan rekla da će njoj Stanija da se skine zbog Maje - dodala je Matora.
- Njih dve Stanija ne zanima - dodao je Mića.
- One sve lagano rade, njih dve su prešle preko silnih uvreada, i mi nemamo lepo mišljen je o tom prijateljstvu. - rekao je Ivan.
Autor: N.B.