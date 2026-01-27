NJIMA NE SMETA: Asmin najavio promene nakon što je završio na trećem mestu na anketi, a evo kako su reagovale Maja i Aneli (VIDEO)

Svejedno im je!

Došlo je vreme da voditelj Milan Miloševiš saopšti takmičarima rezultate ankete, te je otrkio da je treće mesto na anketi za osobu koja se zagirala pripalo je Asminu Durdžiću:

- Pa jeste, ja sam ga istavila, on je pogazio sve što je bilo kada je hteo Aneli da odvedce u krevete, isto se tako zaigrao sa Majom, a priča da njije zaljubljen - rekla je Matora.

- To je tačno, ja sam se zagirao, ali iskreno ne želim više da radim to, sada branim sebe - rekao je Asmin.

- Drugo mesto zauzela je Maja Marinković, Bebice kako to gledaš? - upuitao je Milan.

- To jeste ali na kraju samo da ne bude igračka plačka, Mora tu da se vidi računa, mada to druženje sa Aneli, ima tu koristi - rekao je Bebica.

- To kod nje je i zbog Filipa i zbog Asmina i zbog Aneli, a Maja je za mene glupa osoba, - rekla je Boginja.

- Za mene ovo nije negativna anketa, iskreno poštujem mišljenje, svako ima pravo da kaže šta i kako misli. - rekla je Maja.

- I prvo mesto osvojila je Aneli Ahmić - rekao je Milan.

- Meni je drago što sam na ovoj anketi.- rekla je Aneli.

Autor: N.B.