JANJUŠ KAO PRAVI TEČA DELI SAVETE NERIU: Ovako mora da se ponaša da bi mu brak uspeo (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Marko Janjušević Janjuš i Nerio Ružanji su razgovarali u pušionici o svađi koji su imali Nerio i Hana:

- Moraš da razumeš, ako ste imali problem, opusti te se, vi ovde uživajte - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zamera mi mnogo toga - dodao je Nerio.

- Da ti kaže teča, moraš da vodiš računa, trebalo je ti da opr*aš mnoge ribe, i tamo dok si vozio taksi, u Dubrovniku, ko god hoće da daš, neće mečka u jednu pećinu - rekao je Janjuš.

- Ti nisi normalan - dodao je Nerio dok se smejao.

- Ma veruj teči, moraš malo da lupiš ti kontru - dodao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

