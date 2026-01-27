Ništa joj više neće promaći: Anita ovim potezom priznala koliko strahuje od pomirenja Aneli i Luke, uzela stvar u svoje ruke (VIDEO)

Neročekivano!

Ovonedeljni potrčci su Luka Vujović i Aneli Ahmić, bivši verenici. Ta odluka je načisto poremetila Lukinu sadašnju devojku Anitu Stanojlović koja je odlučila da će spavati sa njima u izolaciji.

- Kad mi dođe da spavam spavaću, kad neću neću - rekla je Anita.

- Ne možeš tako, ako ideš da spavaš onda spavaš stalno - rekao je Luka.

- Ja ću kao sad umesto tebe - rekla je Anita.

- Da vidimo da li će da provocira - rekao je Luka.

- Ajde - rekla je Anita.

- Zaspala je ona sigurno.

Međutim, ubrzo su se predomislili, te su legli zajedno u izolaciju.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić