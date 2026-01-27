Ništa joj više neće promaći: Anita ovim potezom priznala koliko strahuje od pomirenja Aneli i Luke, uzela stvar u svoje ruke (VIDEO)

Neročekivano!
Ovonedeljni potrčci su Luka Vujović i Aneli Ahmić, bivši verenici. Ta odluka je načisto poremetila Lukinu sadašnju devojku Anitu Stanojlović koja je odlučila da će spavati sa njima u izolaciji.
- Kad mi dođe da spavam spavaću, kad neću neću - rekla je Anita.
- Ne možeš tako, ako ideš da spavaš onda spavaš stalno - rekao je Luka.
- Ja ću kao sad umesto tebe - rekla je Anita.
- Da vidimo da li će da provocira - rekao je Luka.
- Ajde - rekla je Anita.
- Zaspala je ona sigurno.
Međutim, ubrzo su se predomislili, te su legli zajedno u izolaciju.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A.Anđić