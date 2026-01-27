AU, KAKVA NOĆ! Svađa Luke i Anite izazvala pravu pometnju u Beloj kući, Viktor i Mina UMALO raskinuli, takmičari stavili Vanju na stub srama zbog podele budžeta, a Asmin iskazao uverenje da ga Maja NAMERNO provocira!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Ponedeljak u Eliti rezervisan je za emisije ''Izbor potrčka'' i ''Pretres nedelje''. Ovonedeljni vođa, Vanja Živić, imenovala je osobe koje će boraviti u izolaciji, a učesnici su imali priliku da prokomentarišu njenu podeču budžeta. Voditelj Milan Milošević, nakon toga je raščivijao sve tajne učesnika i pokrenuo brojne teme, o kojima su izbegavali da pričaju.

Voditelj Milan Milošević podigao je na samom početku večeri Boru Santanu kako bi prokomentarisao podelu budžeta Vanje Živić.

- Prepričava priče, ti si ovakva, smršaj i ugoji se. Svi su se uspavali i jedva su čekali kraj, nikome ništa nije rekla. Ja ću sutra baš pitanje postaviti Kačavendi što se Vanje tiče. Ona se malo i odvojila, druži se sa Dušicom. Nikakvu težinu nije imala, a u emisijama priča. Nema petlju, a dobila je svojih pet minuta. Meni je samo rekla da sam pokvaren. Lako je napraviti haos sa Aneli ili Kačavendom. Ona je znala na koga je išla samo da napravi haos. Šta je rekla Ivanu, ništa. Matoroj je rekla da joj nije došla na slavu. Ne znam zbog čega je Mini dala manji budžet, a sa njom je bila eksta - rekao je Bora.

- Ja sam rekla ono što zaista mislim. Njoj sam rekla da ne zna da peva i da bi trebala da se pozabavi svojom karijerom. Pola kuće ne priča sa mnom - rekla je Vanja.

- Ona Asmina ne podnosi - rekao je Milan.

- Ona je namerno provocirala mene, govorila je Nabira, nije me nazvala imenom, ona mene stalno vređa, očekivala je da ću ja skočiti, ona je prazna i puna silikona, tužila bih njenu doktoru, zbog ovoga kako izgleda. Setimo se kakva je ona, dobila je šansu da se pokaže, i opet ništa nije uradila. Devojka se izblamirala kao nikada - rekla je Aneli.

- Ja sam Vanji rekao da nema potrebe da se meša u raspravu mene i Kačavende, a ona je to radila, i ja sam joj postavio pitanje za koje ona nije mogla da da odgovor. Vanja i ja smo bili super u početku, i veoma se razumemo, a meni je jasno što je Kačavenda poslala mene i Vanju u Izolaciju - dodao je Anđelo.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Saletu Luksu kako bi prokomentarisao podelu budžeta Vanje Živić.

-Sve što je rekla nema nikakve veze ni sa čim. Gnjurca je udavila! Ja sam rekao da je ku*va i mislim da jeste, ali je obećala da ću biti omiljeni pa ću ispraviti tu grešku - rekao je Sale.

- Ovo je jedan od promašaja u nizu. Došla je i rekla da će da izrešeta kad se vratila, ali ništa novo nije rekla. Bio je čudan budžet za Matoru. Naravno da je izabrala Aneli da nju izvređana, a Asminu kontru dala. Iskoristila je sukob sa Kačavendom što ima Aneli i to je sto posto tačno. Najveće iznenađenje je ono što je rekla Ivanu pošto su ona i Žana u sedmici bile zaklete prijateljice. Joca je u izolaciji rekao da je o svima iz Železnika rekao da je imao da priča sve i svašta ali nije želeo da skuplja poene. On je rekao da je Žana nestala na sedam godina. Vanja je ovde drugu sezonu i ne vidim na osnovu čega bi nju postavio za vođu. Ništa neočekivano od nje. Čekamo samo da vidimo šta će biti sa Odabranim sad. Anđelov budžet je dokaz da sve radi lažno i da je poltron Kačavende - rekao je Bebica.

- On lupa gluposti! On je za hospitalizaciju odavno. Nisam očekivala da će reći išta iole normalno. Nisam trebala da budem dobra sa njim još od početka. Ja se držim svog stava, nikad me nije uvredio - rekla je Vanja.

Došlo je vreme da Vanja Živić odabere svoje potrčke, te je voditelj Milan Milošević rekao Vanja da podigne kandidate:

- Vreme je da podignemo Asmina, Dušica, Sandra Todić, Sara, Nebira (Aneli), Maja, Filip, Anita, Boginja, Luka, Janjuš, Milena, Jakšić, Miki Dudić i Jovana pevačica - podigla je Vanja.

- To su neki parovi koji su se mešali i svašta radili, ali za početak neka sedne Sara, nju sam podigla da bi pokazala gu*u, neka sedne Todićka, neka sedne Dušica, Miki može da sedne, on je manijak varijanta, ali nema mu zanimljivih žena, neka sedne Jakšić, može i Boginja, Jovana Pevačica isto, rano je za izolaciju, Janjuš neka sedne. Asmin takođe može da sedne, može i Anita da sedne, i sada imamo jako specifičnu situaciju - rekla je Vanja pa je dodala:

- Razmišljala sam ceo dan o tome, iskreno Maja i Filip to mi nije završeno, tu moiže svašta da se desi, ali mi je to mlako, a Luku i Aneli bih poslala da Nebira dokaže da može da vrati svakog muškarca, ona je domino. Moj izbor ove nedelje su Aneli i Luka - rekla je Vanja.

- Omiljena ličnost je Milena Kačavenda. Ona je osoba sa kojom spavam i ovde i ne menjam to - rekla je Vanja.

- Ako je Anita rekla ni reč sa njom, onda je ona osetila nešto. Ona ima osećaj i zna najbolje. Znajući gde je Luka gledao, sam je dao za pravo Aniti da sumnja jer je gledao u Maju dok je bio sa Aneli - rekao je Mića.

- Ti meni danas govoriš da mi je ona životna greška bila, a onda me pošalješ sa njom u izolaciju - rekao je Luka.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi progovorila o aferi sa Anđelom Rankovićem.

- Da li se sad kaješ što si priznala da si se muvala sa Anđelom? - pitao je Milan.

- Apsolutno ne. Vidi se jasno u kom vremenskom periodu je meni to poslato. Jovana pevačica je to znala i ne bi bilo prvi put da neko hoće da me navuče. Ja o njemu nikad nisam imala lepo mišljenje. On je potpuno drugačiji od onog što se predstavlja. Okeivala bih od Munje da mi piše da bi me je*ao, ali od njega ne. On nije profil muškarca sa kojim sam bila. On mene ne može da iskompleksira sa mojim godinama. Da sam htela ja bih sa njim bila. Ja se ne sećam da je on mene lizao po vratu - rekla je Milena.

- Kompilacije mog i tvog ponašanja od početka, a ti sad možeš da negiraš sve. Pretpostavljam da napolju ima ko je koga zvao i sve ostalo. Ona je prva pričala da nikad nikog ne bi cinkarila - rekao je Anđelo.

- Što da cinkarim kad si hteo samo da me je*eš? -ubacila se Milena.

Tokom emisije Anita Stanojlović je počela da plače jer će Luka narednih sedam dana provesti u izolaciji sa bivšom verenicom Aneli Ahmić.

- Znam da veruješ meni i da veruješ u nas. Ajde, nemoj da plačeš! - rekao je Luka.

- To je sve zbog tebe, da si se ponašao normalno ne bi postavila - rekla je Anita.

- Nije ljubavi, ostavili bi kad tad - rekla je Anita.

- Poslaće me za dva meseca opet sa njom, to je normalno - rekao je Luka.

U Beloj kući se povela tema o dopisivanju Anđela Rankovića i Milene Kačavende, u kojima je Anđelo muvao Milenu i zvao je da budu intimni:

- Ku*vetino matora, slike ti kruže internetom, d*oljo jedna - vikala je Aneli.

- Meni je ovde fascinantno da je Milena rekla "Bitno je da gori tema" - rekao je Anđelo.

- Što te je sramota - upitala je Milena.

- Jeste me malo blam da me majka sluša, jer ja o intimi ne pričam - dodao je Anđelo.

Anđelo Ranković ustao je kako bi se obračunao sa Milenom Kačavednom.

- Njoj je izvlačenje da sam ja nju hteo da navučem. Njoj je izletelo u besu i sad priča kako je ona mene nameštala - rekao je Anđelo.

- Dvoje su se dopisivali, muškarac i žena, a mi tražimo ko je donji - rekao je Ivan.

- Ovo ide Mileni na štetu, njega boli ku*ac - rekao je Mića.

- Tako je! Rekla je da joj je bitno da gori tema - rekao je Anđelo.

Luka Vujović i Anita Stanojlović žestoko su se posvađali zbog Aneli Ahmić što je rezultiralo Anitinim suzama, te su svoju raspravu nastavili u sobi.

- Milan je rekao: "Ti da se pomiriš sa Aneli, ona bi tukla i tebe i nju", a ja sam rekao: "Da" - rekao je Luka.

- Da rekao si - rekla je Mina.

- Ne pričamo više ja i ti - rekao je Luka.

Nakon haosa sa Minom Vrbaški i Viktorom Gagićem, Luka Vujović krenuo je da okreče priču u svoju korist kako bi oprao svoje emocije prema Aneli Ahmić.

- Kada je ona izlazila da li si rekao ovako: "Opasna je! Kada bi se pomirio sa Aneli ona bi vas tukla oboje?" - pitao je Luka.

- Ne. Rekao sam: "Kad se pomiriš sa Aneli ona će vas tući oboje" - rekao je Milan.

- Nije rekao tako, rekao je: "Kada bi se pomirio". Ja sam čuo kako je rekao. Dva minuta pre toga je rekao da ćus e u martu pomiriti sa Aneli, a ja sam rekao da neću. Ovaj mali mi se ku*obeca. Mina mi se unela, a ona kao da se ne derem na nju - rekao je Luka.

- To je isto kao meni za Maju, a ja sam bila tu. Rekla mi je da Luka možda nije dobro shvatio - rekla je Anita.

Nakon reklama voditelj Milan Milošević se vratio u Belu kuću, Luka Vujović je napraivo haos, jer tvrdi da je Milan rekao da bi Anita tukla i njega i Aneli da se pomire:

- Milane ti si rekao da bi Anita tukla mene i Aneli da se pomirimo - rekao je Luka.

- Nisam tako rekao - dodao je Milan.

- To sam mu i ja rekla - rekla je Mina.

- On je rekao da će da raskrinka tvoju vezu Mina - dodao je Milan.

U toku emisije Luka Vujović je bacio rovca kako Mina Vrbaški nije poštena i iskrena prema Viktoru Gagiću, zbog čega je on odlučio da porazgovara sa njom.

- Dača meni kaže da Mina jedina zna pored djoš jedne osobe za Relju - rekao je Mića.

- Ja ću videti posle razgovora, ako posumnjam raskinuću - rekao je Viktor.

- Dozvoljavaš da njemu neko baca rovac - rekao je Mića.

Mina Vrbaški je zamolila Anitu Stanojlović da ustane i kaže sve što ima o njoj:

- Nemam ja šta da kažem - rekla je Anita.

- Luka je rekao da je Mini u interesu da on i Anita raskinu - dodao je Milan.

- Mini treba da bude žao Viktora, a ne Anite - dodao je Luka.

- Meni je Anita rekla da Mina nije poštena prema Viktora, a to je laž - rekao je Dača.

Hana Duvnjak i Nerio Ružanji su se posvađali te su se osamili u Kući Odabranih.

- Ti izvrćeš da ti sve ide u korist - govorila je Hana.

- Ja sam imao glupe odluke, a neke stvari su morati biti takve, ja sam sve radio za tebe - rekao je Nerio.

- Ti nisi hteo da dođeš u porodilište, ti si mene prevario nakon tri dana - dodala je Hana.

- Nisam te prevario nikada, ja tebi nikada neću biti dovoljan, uvek ćeš mi prebacivati stvari - govorio je Nerio.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Viktoru Gagiću kako bi dao svoj sud o navodnim lažima Mine Vrbaški.

- Ako imaju nešto trebalo bi da iznesu šta imaju. Ako neće ispada da lažu. Njihove priče se uopšte nisu poklopile. Previšes u izmuljali. Ja ću sa Minom popričati i ako budem imao jedan crv sumnje ja ću raskinuti. U njihove ženske priče se nisam mešao, mene to ne zanima. Ništa neću nepromišljeno da radim. On je ispao jako kvaran prema meni. Nijedna priča više nema težinu - rekao je Viktor.

- Pre 15 dana da sam ovo rekao isto bi ispalo - rekao je Luka.

- Ja sam Mini govorio da je ona kvarna i došlo je na to - rekao je Viktor.

- Ja nisam hteo tada da iznesem jer znam da govore jedna drugoj sve i svašta. Zapamti ovaj dan i videćeš da je Luka bio ispravan sto posto. Neka bude da lažemo i da Dača ne zna - rekao je Luka.

Asmin Durdžić progovorio je o odnosu sa Majom Marinković.

- Vidljivo je da Luka i Maja često pričaju, desila se sitacija kada sam ja video njih dvoje bili u pušionici i ja sam im rekao da treba da ih bude sramota. Nakon toga ja sam otišao da spavam, a ona je došla u tangicama, i rekla da nema čime da se pokrije samo da bi izazvala moju reakciju, a onda je Janjuš nešto dobacivao za njeno dupe, a ona je htela da izazove moju reakciju - dodao je Asmin.

- Ma šta pričaš ti, jesi li ti normalan - dodala je Maja.

- Ovde se Luka i Asmin prirkivaju i foliraju, a Asmin je izgoreo jer smo se mi napušavali, on je otišao da spava, i kada je video mene u tangama, on je meni ljubomorisao, i pitao zbog koga sam u tangama. Meni nije jasno šta oni rade, a to što mene komentariše ovaj zauzeti čovek - rekrekla je Maja.

- Maja je tada trčala ka svom krevetu i bila u crnim tangama i crnom brusu, ja sam to video periferno, a i sinoć je bila u tangama, ona je rekla da saćekam da se presvuće - rekao je Luka.

Lepi Mića je komentarisao pomirenje Maje Marinković i Aneli Ahmić:

- Meni je okej što su se njih dve pomirile, i što njih dve komuniciraju - rekao je Mića.

- NJih dve kao rade nešto da nas provociraju - dodao je Janjuš, a Aneli i MAja su prošetale ispred njih.

- Vidi crna i plava, koju bi ti Asmine - upitao je Milan.

- Crnu - nasmejao se Asmin.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi prokomentarisala druženje Aneli Ahmić i Maje Marinković.

-Odnos nije normalan apsolutno. Majo, Aneli je pre određenog vremena rekla da je mama kad te iz va*ine izbacila da te odmah ostavila, a da je tata platio sto maraka - rekla je Milena.

- To je rekla njena majka i Aneli je rekla da joj je zamerila. Meni to ne ide k srcu ništa. Je l' meni ovde Radomir Marinković u kući pa da se objašnjavam? Ja volim da vidim šta se dešava u sobi i tamo. Ja monotoniju ne volim, mene to ubi - rekla je Maja.

- Da li misliš da se jedna osoba koja njih dve podržava da se slaže sa njima? - pitao ej Janjuš.

- Mene tuđa mišljenja ne zanimaju, meni je ona draga - rekla je Maja.

Voditelj Milan Milošević je pokrenuo temu o sinoćnjem takmičenju, te je podigao Mikija Dudića:

- Mi smo pravili konsulatacije, ali mislim da malo jesu, iskreno nismo znali koju ocenu i kome da damo, Ja sam glasao kako sam mislio. Svi su bili dobri, ali od Jovane pevačice sam očekivao mnogo više - rekao je Miki pa ga je Jovana prekinula:

- Gde je bio falš - vikala je Jovana.

- Ma beži bre - rekao je Miki.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu kako bi detaljno izanalizirao performanse tokom audicije za "Talent show".

- Trebalo je da glumimo, a mi smo svi imitirali. Trebali smo da odglumimo osećanje da se smejemo, plačemo i ljubav, to je gluma - rekao je Janjuš.

- Gluma je imitacija - rekao je Bora.

- Trebala su sva osećanja da se odglume. Od nas je retko ko to uradio. Ja ne znam da imitiram nikoga. Ne mogu da imitiram nikoga, Ivan može, Bora ne može. Gde ćeš imitirati neke glumce? Imitacije su zahtevne. Ako imitiraš jednu osobu moraš da znaš više ljudi. Moj favorit je bio prvo Uroš sa Gangam Style, ali Asmin je bio najsmešniji. Ja sam čuo njegovu izvedbu i meni je to smešno. Aneli je plesala kao da se bavi plesom 20 godina. Maja je bolje plesala nego što je imitirala, za moj ukus. Šakira je 155 visoka. Njen onaj fudbaler je sedeo sa mnom u Barseloni i ovako je podigao noge i pljuje, to su seljačine ozbiljne. Je*em mu Šakiru taman u pi*ku - rekao je Janjuš.

- Aneli se okretala da vidi da li Asmin gleda. Asmin nije ostao imun kad je Aneli plesala, ali je onda njoj rekao da je pokazala da je striptizeta. Maja i Aneli su pokazale sujetu jedna između druge. One se druže jer se plaše jedna druge - rekla je Teodora.

Došlo je vreme da voditelj Milan Miloševiš saopšti takmičarima rezultate ankete, te je otrkio da je treće mesto na anketi za osobu koja se zagirala pripalo je Asminu Durdžiću:

- Pa jeste, ja sam ga istavila, on je pogazio sve što je bilo kada je hteo Aneli da odvedce u krevete, isto se tako zaigrao sa Majom, a priča da njije zaljubljen - rekla je Matora.

- To je tačno, ja sam se zagirao, ali iskreno ne želim više da radim to, sada branim sebe - rekao je Asmin.

- Drugo mesto zauzela je Maja Marinković, Bebice kako to gledaš? - upuitao je Milan.

- To jeste ali na kraju samo da ne bude igračka plačka, Mora tu da se vidi računa, mada to druženje sa Aneli, ima tu koristi - rekao je Bebica.

Voditelj Milan Milošević saopštio rezultate ankete u Beloj kući u kojoj su čitaoci portala Pink.rs glasali za najnepošteniju osobu.

Treće mesto Aneli Ahmić

- Slažem se da gledaocima. Ušla je sa lažnom pričom. prodala je svoje dete, oca svog deteta, sina od svojes estre, sve što je mogla da proda, prodala je. Ona nema šta nije prodala u životu. Svakog druga je i napolju i u rijalitiju prodala. Ona je i Ivana prodala. Luku je prodala koji je ušao da brani Situ i Groficu. Ona je kroz ceo život nepoštena bila. Dok je bila kod mene u stanu ja sam držao kontrolu. Imam poruke sa Sitom gde mi je sve priznala šta je radila i gde je bila - rekao je Asmin.

- Naravno. Nije bila poštena prema Bebici, a predstavljala ga kao prijatelja. Prema meni sve ovo što je pričala, iznela je laži. Nije bia poštena kad je ostavljala prostora za vezu sa Janjušem. Nisi bila poštena prema Vanji dok nije bila tu, a to će ona videti jednog dana napolju - rekao je Anđelo.

Prvo mesto Filip Đukić

- Mislim da su moje Grofice glasale za njega. Ispao je stavrno nepošten prema Maji i njenom ocu. Dužnost muškarca je bio da je zaštiti - rekao je Asmin.

Tokom emisije "Pretres nedelje" došlo ej do žestoke svađe između Luke Vujovića i Mine Vrbaški jer je ona Aniti Stanojlović prenela detalje razgovora Luke i voditelja Milana Miloševića.

Kada je shavtio da je uhvaćen u lažima Luka je ušao u brutalnu raspravu sa Minom zbog čega je Viktor Gagić hitno reagovao.

Autor: S.Z.