TO PRIJATELJSTVO NIJE ISKRENO! Oglasila se Anitina drugarica Tamara nakon HAOSA sa Minom! Dala svoj sud o tome, pa spomenula trzavice Stojlovićeve i Luke: Nesigurna je, takva joj je priroda!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen/Pink.rs ||

Tokom noći za nama, Anita Stanojlović i Luka Vujović ušli su u žestok verbalni okršaj sa Minom Vrbaški i Viktorom Gagićem.

Mina i Anita su jedna drugoj sasule sve u lice, a desilo se ono što su mnogi takmičari predvišali, njihovo prijateljstvo se okončalo nakon brojnih optužbi.

Za portal Pink.rs oglasila se Anitina drugarica Tamara Radoman, koja je prokomentarisala novonastalu situaciju.

Foto: Pink.rs

Tamara je priznala da nije iznenađena raskolom prijateljstva Mine i Anite, jer kako je istakla, jer odnos nisu gradile na iskrenosti.

Što se tiče Mine, očekivala sam da je to prijateljstvo klimavo, jer nije ni počelo na iskrenim temeljima. Bilo je pitanje dana kada će pući. Očekujem da se tema dalje razvija, ali iskreno, ne plašim se šta će ko izneti. Možda i Anita zna ponešto više - istakla je Tamara.

Foto: Pink.rs

Tamara se osvrnula i na Anitinu nesigurnost, kada je reč o Lukinim emocijama prema Aneli.

Anita je prirodno sklona sumnjama, kako i u rijalitiju, tako i u spoljnom svetu, s tim što u rijalitiju je pojačan pritisak zbog komentara učesnika, crnog stola, emisija, kao i samih provokacije od strane Aneli. Videli ste čak i da ju je pre nekoliko dana i udarila. Shodno tome, mislim da upravo to sve doprinosi njenoj nesigurnosti, kako u Luku, tako negde i u nju samu. Nesigurna je generalno, takva joj je priroda. Ali mislim da trenutno nema potrebe da se pravi tolika drama, već treba da ostane smirena i stabilna i da veruje u svoju vezu i budućnost veze.

Foto: Pink.rs

Autor: S.Z.

