MLADA JE, A ISPRED SEBE IMA POVREĐENU ZVER! Majka Luke Vujovića priznala da joj je Anita sve draža, žestoko osula rafal po Aneli, pa se osvrnula na HAOS sa Minom i Viktorom!

Nije se libila da iskaže svoj stav!

Tokom noći za nama, došlo je do žestoke verbalne rasprave između Luke Vujovića i Anite Stanojlović sa Minom Vrbaški i Viktorom Gagićem.

Neposredno pre žestoke svađe, Anita je iskazala sumnju da njen momak Luka, nije ravnodušan prema bivšoj devojci Aneli Ahmić.

Tim povodom oglasila se Vujovićeva majka za portal Pink.rs, koja je dala svoj sud o ovim dešavanjima.

Biljana je priznala da joj je Anita iz dana u dan sve draža i da je njeno nepoverenje prema Luki bespotrebno, te i da Aneline provokacije najviše narušavaju njihovu harmoniju i stvaraju nesuglasice.

Ja mogu da kažem samo da mi je Anita sve draža i draža svaki dan. Sviđa mi se ta njena borba da sačuva svoju teritoriju. Možda se nisam baš dobro izrazila, ali i ja sam bila takva u ljubavi. Kidala sam za svog čoveka. Jedino mi je žao što ona ne poznaje Luku i što ga ne sluša sta treba da radi. Mlada je, a ispred sebe ima povređenu zver. To se dokazalo na pitanjima novinara kad je Aneli nasrnula na nju. Luka odlično zna na šta je Aneli spremna zato i izbegava sukobe sa njom. Aneli nije povređena samo zbog Luke. Aneli je doživela da je niko neće. To je najveći problem. Ne nju kao nju , niko ne želi problem. A videli smo kako se proveo svaki njen bivši. Rešila sam da ne budem više blaga u izjavama. Ta devojka me više ne interesuje, a ako bude interesovala mog sina, ni on me neće interesovati.

Biljana se osvrnula na žestoku raspravu Anite i Luke sa Minom i Viktorom,.

Što se tiče Viktora i Mine. Pa i Viktor je zelen kao i Anita. Minino ćutanje daje odgovor na sve. Anita greši u sledećem. Koga briga sa kim je ona bila i da li je bila u prošlosti. Ako nije briga mene, Luku , njenu majku ( pretpostavljam ) najbolju drugaricu Tamaru , pa čemu sve. Zašto bi je Mina, Dača ili bilo ko držao u šaci? Iznenađena sam takođe Terzinom izjavom da Luka želi popularnost. Luka kad je bio popularan, oni su se igrali klikerima. Kad smo već kod aludiranja da mu je do popularnosti, Luka je pretalentovan i lično ja sam mogla da ga učinim ultra popularnim. To nije njegova želja, ali mu je izgleda taj put suđen. Previše je oko njih zavisti, ljubomori i spletki.

Autor: S.Z.