Večeras u Elitu ulazi ON: Nakon što se danima piše o njegovom razvodu, stiže u Šimanovce, spreman da pomrsi konce

Večeras nakon Amidži šoua.

Utorak u ''Eliti 9'' je rezervisan za dobar provod i đuskanje do zore, a atmosfera među takmičarima često zavisi od muzičara koji se trude da svojim glasom poprave raspoloženje.

Takmičari ni ne slute da im večeras na velelepno imanje u Šimanocima stiže savršeni Marko Gačić, koji će svojim glasom napraviti pravu energetsku ''bombu'' među takmičarima i prirediti noć za pamćenje.

Poznat po sjajnim pesmma, ali i sjajnom izvođenje čuvenih narodnih hitova, nema sumnje da će u Eliti biti nesvakidašnja žurka.

Autor: N.B.